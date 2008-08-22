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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۶

رایزنی رایس و الهاشمی درباره توافقنامه امنیتی

رایزنی رایس و الهاشمی درباره توافقنامه امنیتی

وزیر امور خارجه آمریکا و معاون رئیس جمهوری عراق درباره توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که هم اکنون سرگرم دیدار از بغداد است، در ملاقات خود با طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق روابط دوجانبه بویژه توافقنامه امنیتی بلندمدت میان دو کشور را بررسی کرد.

دربیانیه دفتر طارق الهاشمی آمده است: الهاشمی در این دیدار از دیدگاه رایس درباره توافقنامه امنیتی و ارزیابی وی از مذاکرات خود با نوری المالکی نخست وزیر و عادل عبدالمهدی معاون دیگر رئیس جمهور آگاه شد.

دوطرف در این دیدار درباره اختلاف نظرها و توافقات و نتایج مذاکرات تیم های مذاکراتی عراق و آمریکا درباره توافقنامه امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز وارد عراق شد و با نوری المالکی نخست وزیر و هوشیار زیباری همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بغداد اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.

نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود به امضا رساندند.

کد مطلب 736210

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