13 پروژه برق رسانی کردستان در هفته دولت بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مصطفی نجفیان صبح امروز به مناسبت آغاز هفته دولت در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: در ایام هفته دولت در استان کردستان 13 پروژه برق رسانی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: این پروژه در بخشهای برق دار کردن روستاها، پاسگاه های مرزی، احداث خطوط فشار متوسط و برق رسانی به حاشیه رودخانه ها برای مصارف کشاورزی قرار دارند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان خاطرنشان کرد: کل اعتبار هزینه شده برای اجرایی کردن این 13 پروژه مبلغ پنج میلیارد و 870 میلیون ریال است.

نجفیان افزود: اعتبار هزینه شده از محلهای مختلف از جمله اعتبارات دور اول سفر هیئت دولت به استان، اعتبارات استانی، اعتبارات داخلی شرکت توانیر و اعتبارات استانداری کردستان تامین شده است.

وی بیان داشت: در راستای بهره برداری از این پروژه سه روستای شهرستان بانه، دو پاسگاه مرزی در شهرستان مریوان، روشنایی معابر بلوار غدیر قروه و تقویت خطوط 20 کیلوولت شهرستان کامیاران انجام شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های شرکت توزیع برق استان کردستان برق رسانی به حاشیه رودخانه ها برای استفاده در مصارف کشاورزی است که خوشبختانه در ایام هفته دولت نیز این پروژه در برخی از شهرستان های استان افتتاح خواهد شد.

نجفیان گفت: پروژه برق رسانی به حاشیه رودخانه ها برای مصارف کشاورزی که اعتبارات آن از محل دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان تامین شده در ایام هفته دولت در شهرستان های سقز، کامیاران، دیواندره و سنندج به بهره برداری خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کمبود برق در سال جاری یادآور شد: خوشبختانه استان کردستان دارای کمترین خاموشی در سطح کشور بود که این مهم در راستای صرفه جویی مشترکین و دیگر اقدامات شرکت برق استان فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان با اشاره به توزیع 50 هزار لامپ کم مصرف در سطح استان کردستان اظهار داشت: در فاز اول توزیع لامپ های کم مصرف با قیمت تعاونی از اواسط هفته جاری 50 هزار لامپ کم مصرف در میان 14 شرکت الکتریکی در سطح استان توزیع شده که با نصف قیمت بازار آزاد به فروش می رسد.

نجفیان خاطرشنان کرد: همچنین 50 هزار لامپ کم مصرف دیگر از اواسط هفته آینده در سطح استان توزیع خواهد شد.