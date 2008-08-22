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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

براون با هو جین تائو در پکن دیدار کرد

براون با هو جین تائو در پکن دیدار کرد

در آستانه اتمام بازی های المپیک، نخست وزیر انگلیس که به منظور شرکت در اختتامیه بازی ها به پکن سفر کرده است با رئیس جمهور چین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون، نخست وزیر انگلیس برای دیداری سه روزه از چین وارد پکن شد و در نشستی با حضور هوجین تائو، رئیس جمهور این کشور شرکت کرد.

سفارت انگلیس در پکن از دیدار براون با ون جیابائو، نخست وزیر چین در اواخر امروز و از شرکت براون در اختتامیه بازی های المپیک در روز یکشنبه خبر داد.

سفارت انگلیس بررسی بحران تبت را از مسائلی دانست که براون با مقامات چینی در این سفر مورد بحث قرار خواهد داد.

انگلیس میزبان بازی های المپیک سال 2012 روز یکشنبه پرچم المپیک را از چین تحویل خواهد گرفت.

کد مطلب 736219

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