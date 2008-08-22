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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

سوریه خبر موافقت با استقرار موشک های روسی در خاک خود را تکذیب کرد

سوریه خبر موافقت با استقرار موشک های روسی در خاک خود را تکذیب کرد

سوریه امروز خبر برخی رسانه های گروهی مبنی بر موافقت سوریه با استقرار موشک های روسی در خاک خود را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی سوریه، یک منبع مسئول سوریه گفت: مطالب برخی رسانه های گروهی مبنی بر اینکه سوریه با استقرار موشک های اسکندر درخاک خود موافقت کرده است، درست نیست.

وی افزود: این موضوع به هچ وجه در جریان مذاکرات دیروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با دیمتری مدودف همتای روسی وی در مسکو مطرح نشده است.

برخی رسانه های گروهی روسیه به نقل از اسد پیش از سفر به مسکو گزارش داده بودند که دمشق آماده مذاکره با مسکو درباره استقرار سامانه موشک های بالستیک "اسکندر" است.

شبکه تلویزیونی "سی ان ان" آمریکا نیز گفته بود: سفر بشار اسد به روسیه درچارچوب آمادگی وی برای بررسی استقرار "یک سپر دفاع موشکی روسیه" در خاک کشورش صورت گرفته است.

کد مطلب 736221

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