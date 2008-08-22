10 هزار وکیل سال جاری در کشور جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمد علی حجازی صبح جمعه در حاشیه دومین همایش استانی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در نوشهر به خبرنگاران اظهار داشت: این شمار وکلا طی آزمون و از بین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط جذب خواهند شد.

وی اظهار داشت: به احتمال قریب به یقین آزمون جذب این تعداد وکیل و مشاور حقوقی مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: باید برای عملیاتی شدن طرح وکیل خانواده در کشور برنامه ریزی شود.

به گفته حجازی، برای اجرای این طرح به 100 هزار وکیل و مشاور حقوقی در کشور نیاز است.

این مسئول قضایی ادامه داد: در حال حاضر حدود 40 هزار وکیل و مشاور حقوقی در کشور فعالیت دارد که این تعداد تا دو سال آینده به بیش از 50 هزار نفر افزایش خواهند یافت.

وی یادآور شد: بحث وکیل و مشاور حقوقی فقط دعاوی را در شامل نمی شود بلکه دامنه آن تمام شئون زندگی اعم از خرید و فروش ازدواج و غیره را در برمی گیرد.

رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه ادامه داد: ترویج و اجرای طرح وکیل خانواده علاوه بر ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل موجب دسترسی آسانتر مردم به وکیل می شود.

وی به منظور شرکت در دومین همایش استانی مشاوران حقوقی و وکلای استان مازندران به نوشهر سفر کرده است.