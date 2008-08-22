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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

10 هزار وکیل سال جاری در کشور جذب می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه کشور از جذب 10 هزار وکیل جدید سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمد علی حجازی صبح جمعه در حاشیه دومین همایش استانی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در نوشهر به خبرنگاران اظهار داشت: این شمار وکلا طی آزمون و از بین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط جذب خواهند شد.

وی اظهار داشت: به احتمال قریب به یقین آزمون جذب این تعداد وکیل و مشاور حقوقی مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: باید برای عملیاتی شدن طرح وکیل خانواده در کشور برنامه ریزی شود.

به گفته حجازی، برای اجرای این طرح به 100 هزار وکیل و مشاور حقوقی در کشور نیاز است.

این مسئول قضایی ادامه داد: در حال حاضر حدود 40 هزار وکیل و مشاور حقوقی در کشور فعالیت دارد که این تعداد تا دو سال آینده به بیش از 50 هزار نفر افزایش خواهند یافت.

وی یادآور شد: بحث وکیل و مشاور حقوقی فقط دعاوی را در شامل نمی شود بلکه دامنه آن تمام شئون زندگی اعم از خرید و فروش ازدواج و غیره را در برمی گیرد.

رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضاییه ادامه داد: ترویج و اجرای طرح وکیل خانواده علاوه بر ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل موجب دسترسی آسانتر مردم به وکیل می شود.

وی به منظور شرکت در دومین همایش استانی مشاوران حقوقی و وکلای استان مازندران به نوشهر سفر کرده است.

کد مطلب 736222

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