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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

رونمایی از نخستین مجموعه شعر یک دانشجوی پزشکی

نخستین مجموعه شعر "نیما سیفی مقدم" در خانه فرهنگ آیه رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صفردوست دبیر کانون ادبی آیه با اعلام این خبر گفت : این مراسم از ساعت 17 روز یکشنبه سوم شهریور در دو بخش برگزار می شود. در بخش نخست شاعران جوان در قالب شب شعر طرب به قرائت آثار خود می پردازند و در بخش دوم برنامه، ضمن معرفی سوابق ادبی نیما سیفی مقدم نخستین مجموه شعر او رونمایی می شود.

این مجموعه شعر که در قالبهای متنوع و با محوریت غزل گردآوری شده توسط مرکز نشر روشن مهر منتشر شده و به زودی روانه بازار خواهد شد.

نیما سیفی مقدم دانشجوی سال هفتم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و عضو دوره نهم دفتر شعر جوان بوده و اشعار وی در دو دوره جشنواره ادبی مهرگان جزو آثار برتر شناخته شده است.

کد مطلب 736229

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