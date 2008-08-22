وزش بادهای جدید در دیپلماسی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: روسیه در مناقشه اوستیا و گرجستان صاحب متحد جدید شد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای انجام دیدار دو روزه وارد روسیه ‌شد.

رئیس جمهوری سوریه در آستانه این دیدار اظهار داشت که غرب خود را بی‌اعتبار کرده است. به گفته وی، سوریه حاضر است درباره استقرار سیستمهای "اسکندر" و ناوگان دریای سیاه در ترتوس به گفتگو بنشیند.

آئلیتا کورموکوا، خبرنگار این رادیو در گزارش مفصلی این پرسش را مطرح می کند که آیا دمشق صاحب سلاح‌های روسی خواهد شد یا خیر؟

وی در ادامه می گوید: این یکی از موضوعات اساسی در ملاقات بشار اسد با مسئولان روسیه است. سوریه مدتهاست که آرزو دارد سیستمهای موشکی اسکندر را به دست آورد. ولی این مسئله تا کنون در هوا معلق بوده است لیکن به گفته یوگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاور میانه، اکنون همه چیز می تواند دگرگون شود.

ساتانوفسکی می گوید: امروزه ما در روابط خود با ایالات متحده و کل پیمان ناتو مسأله جدی داریم. بعید نیست که سوری‌ها مانند همه اقمار، متحدان و همسایگان ما بر روی کره زمین، همه کشورهای کوچکی که در این شرایط سعی می‌کنند از امکانات جدید استفاده کنند، سعی کنند چیزی را دریافت کنند که ما قبلاً به سوری‌ها نمی دادیم. از جمله سیستمهای ضد هوایی. بعد از آنکه سلاح‌های اسرائیلی زیادی در گرجستان کشف شد سوری‌ها قطعاً معتقدند که می توانند از ما سلاح‌های جدید زیادی را دریافت کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: روسیه در پاسخ به رفتار اسرائیل نسبت به گرجستان، می تواند به سوریه همکاری نظامی فنی سطح جدید را پیشنهاد کند. رجب صفروف مدیر کل مرکز مطالعه ایران معاصر بعید نمی داند که چنین مذاکراتی با ایران نیز برگزار شود.

وی می گوید: دیدار بشار اسد از مسکو در جوی برگزار می‌شود که در سیاست خارجی روسیه بادهای جدیدی می‌وزند. پس از پایان بحران اوستیای جنوبی برای روسیه کاملاً روشن شد که باید مواضع ائتلافی با متحدان خود را قبل از همه در خاور میانه، تقویت کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یک سال و نیم قبل رئیس جمهور روسیه قانونی درباره تصویب موافقتنامه بین دولتهای روسیه و سوریه در خصوص تنظیم بدهی سوریه را امضا کرد. به عبارت ساده ‌تر روسیه به سوریه حدود 5/13 میلیارد دلار را بخشید که از زمان شوروی مسکوت مانده بود. دمشق فقط 30درصد بدهی خود (کمی بیش از 5/3 میلیارد دلار) را به صورت قسطی طی 7 سال خواهد پرداخت.

بخشش این بدهی تبادلات بازرگانی بین روسیه و سوریه را ثبات بخشید. در سال گذشته حجم آن از حد یک میلیارد دلار گذشت در حالی که سه سال قبل این مبلغ 3 برابر کمتر بود. در سوریه تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه در بندر ترتوس باقی مانده است. جدیداً رسانه های گروهی اطلاع دادند که ممکن است آنجا ناوهای ناوگان سیاه روسیه بعد از خروج از بندر سواستوپول مستقر شوند. ولی سوریه هنوز در این مورد پیشنهادهای مشخصی دریافت نکرده است.



