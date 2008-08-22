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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

وزیر دفاع روسیه:

امروز از گرجستان خارج می شویم

امروز از گرجستان خارج می شویم

وزیر دفاع روسیه خبر داد که تمامی نیروهای روسی تا پایان امروز جمعه از خاک گرجستان خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آناتولی سردیوکوف پنجشنبه شب در یک نشست خبری اظهار داشت:‌ در ساعت شش صبح روز 22 اوت (اول شهریورماه) عقب نشینی آغاز و تا پایان آن خاتمه خواهد یافت.

سردیوکوف خاطرنشان کرد: ‌تمامی نیروهای روسی خاک گرجستان را به سمت اوستیای جنوبی ترک خواهند کرد.

این درحالی است که ولادیمیر بولدیوف فرمانده نیروهای روس در منطقه جنگی گرجستان عصرپنجشنبه اعلام کرده بود که بازگشت کامل نیروهای روسی از گرجستان به 10 روز زمان نیاز دارد.

نیروهای نظامی گرجستان روز هشتم اوت (18 مرداد ماه) برای سرکوبی جدایی طلبان اوستیای جنوبی به این منطقه هجوم آوردند که با ورود نیروهای روسیه مجبور به عقب نشینی شدند.

کد مطلب 736233

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