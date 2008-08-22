آخرین رمان جیمز باندی فیلم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، صاحبان اصلی شرکت عظیم فیلمسازی Eon با کهنه و بی مصرف خواندن آخرین رمانی که با محوریت شخصیت "جیمز باند" نوشته شده آن را غیر قابل ساخت توصیف کرده و هیچ بختی برای ساخته شدن فیلمی بر اساس آن قایل نیستند.

این رمان با نام "شاید شیطان بترسد" نوشته سباستیان فاکس، آخرین رمان جیمز باندی است که امسال در 28 جولای روانه بازار شد و گمان می رفت همچون دیگر اسلاف ادبی خود بلافاصله هدف تهیه کنندگان سینمایی قرار گیرد اما "بابارا بروکولی" تهیه کننده چندین فیلم جیمز باند در این باره گفت : فضای این رمان که در سال 1960 می گذرد امروزه دیگر جذابیتی ندارد و گمان نمی رود استودیو حاضر باشد هیچ پولی برای آن هزینه کند.

فاکس که در ادامه راه ایان فلمینگ خالق اولیه شخصیت جیمز باند برای اولین بار بخت خود را در نوشتن یک قصه جیمز باندی آزموده پیشتر اعلام کرده بود که شرکت Eon تهیه کننده ثابت فیلمهای جیمز باند در حال بررسی رمان اوست.

با وجود این و بنا به شواهد و اعلام نظر باربارا بروکولی "تیر سباستیان فاکس به سنگ خورده و رمان او هیچ جذابیتی برایشان ندارد".