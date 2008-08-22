روز سخت آرسنال در زمین فولهام / پورتسموث و انتقام از من یونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، فولهام که فصل گذشته بسختی در رقابت های لیگ برتر ماندگار شد، فردا در زمین خود به مصاف قهرمان سه باره رقابت های لیگ برتر می رود. آندرانیک تیموریان، بازیکن ایرانی این تیم امیدوار است روی هاجسون به او مقابل توپچی ها بازی دهد.

دیگر دیدار هفته دوم را تیم های پورتسموث و منچستریونایتد برگزار می کنند. یونایتد دو هفته قبل در رقابت های جام خیریه در ضربات پنالتی مقابل پورتسموث پیروز شده و این فرصت خوبی برای هری ردنپ است تا از همتای خود سرآلکس فرگوسن انتقام بگیرد. برنامه کامل رقابت های هفته دوم به این شرح است:



شنبه دوم شهریور:

* بلکبرن - هال سیتی

* لیورپول - میدلزبرو

* نیوکاسل - بولتون

* استوک سیتی - آستون ویلا

* تاتنهام - ساندرلند

* وست برومویچ - اورتون

* فولهام - آرسنال



یکشنبه سوم شهریور :

* ویگان اتلتیک - چلسی

* منچسترسیتی - وستهام یونایتد

دوشنبه چهارم شهریور :

* پورتسموث - منچستریونایتد