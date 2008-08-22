دومین نشست ائتلاف پاکستان برای تعیین رئیس جمهور جدید در سایه اختلافات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه فاروق، سخنگوی نواز شریف اعلام کرد: این نشست با حضور دو تن از اعضای ارشد ائتلاف حاکم پاکستان اسفندیار ولی خان، رهبر پشتون های پاکستان و فضل الرحمان، یک رهبر مذهبی این کشور به منظور گفتگو درباره موضوع قضات برکنار شده و رئیس جمهور آینده برگزار خواهد شد.

سخنگوی شریف، هدف از حضور ولی خان و فضل الرحمن را در نشست ائتلاف میانجیگیری بین گروههای حاکم عنوان کرد.

کمیسیون انتخابات پاکستان6 سپتامبر را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان اعلام کرد.

از سوی دیگر در پی شکست دور اول مذاکرات احزاب ائتلافی حاضر در دولت پاکستان برای تعیین جانشین پرویز مشرف، بزرگان حزب مردم بر سر نامزدی "آصف علی زرداری" رهبر حزب مردم برای تصدی پست ریاست جمهوری به توافق رسیده اند و کمیته مرکزی این حزب خبر رسمی نامزدی زرداری را امروز و بعد از جلسه این کمیته اعلام می کند.

حزب مردم در حالی خواهان نامزدی زرداری برای ریاست جمهوری است که حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف خواهان انتخاب شخصی از ایالت های کوچکی همچون بلوچستان به عنوان رئیس جمهور پاکستان است.

از سوی دیگر در ادامه بحران در ائتلاف پاکستان بعد از خروج پرویز مشرف از راس قدرت نواز شریف بار دیگر تهد ید به خروج از ائتلاف حاکم و پیوستن به احزاب مخالف در صورت عدم توجه به دیدگاههای خود کرد.

در همین حال برخی از احزاب کوچک همانند جنبش قومی متحده ( MQM ) به رهبری "الطاف حسین" از نامزدی زرداری برای تصدی پست ریاست جمهوری حمیات کرده اند.

بر اساس این گزارش، انتخاب رئیس جمهور پاکستان فرایندی است که در چهار مجلس ایالتی، مجلس ملی و سنای این کشور انجام می شود.