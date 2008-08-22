قدرت کشتی ایران در حد آسیاست/ اگر کشتی مشکل نداشت مرا نمی آوردند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یزدانی خرم که در جمع خبرنگاران حاضر در پکن سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: در این دو سال که من کشتی را تحویل گرفتم هر چه از دستم برمی‌آمد انجام دادم من دیگر باید برای این رشته چه کار می‌کردم که انجام ندادم.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در کشتی به طرف جلو حرکت کنیم باید به خوبی استعدادیابی کرده و روی قدرت بدنی کشتی‌گیران به شکل حرفه‌ای کار کنیم چرا که در این رشته حرف اول را بدنسازی می‌زند. کشتی‌گیر باید در اختیار ما باشند.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: آنهایی که برای المپیک در اختیار ما بودند بهترین امکانات را برایشان فراهم کردیم اما باید قبول کنیم که قدرت ما در حد مسابقات آسیایی است و اگر می‌خواهیم جهانی شویم باید جهانی فکر کنیم.

وی در پاسخ به انتقادات بسیاری از کارشناسان درباره عملکرد کشتی‌گیران خاطرنشان کرد: من کارشناس واقعی این رشته هستم که از نزدیک با تمامی جزییات آن آشنا و آنها را مشاهده می‌کنم. ما از کشتی دنیا عقب هستیم و باید از پایه شروع کنیم اگر کشتی مشکل نداشت که مرا برای هدایت این فدراسیون نمی‌آوردند معمولا روسای فدراسیون‌ها المپیک به المپیک عوض می‌شوند اما از من خواسته شد در میانه راه این مسولیت را بپذیرم و پذیرفتم. الان هم از هر کدام از کشتی‌گیران بپرسید معتقد است که تاکنون چنین امکاناتی را در اختیار نداشته است.

یزدانی خرم درباره تمرینات مدام کشتی‌گیران در خانه کشتی و نبود تنوع کافی گفت: بسیاری از افرادی که در المپیک مدال گرفته‌اند از داغستان هستند که فقط سالنی به اندازه شیرودی دارند. فکر می‌کنید که ما اگر امکان تغییر مکان را داشتیم انجام نمی‌دادیم.

وی در باره کم کردن وزن حمید سوریان در مسابقات آسیایی و تحلیل رفتن قوای جسمانی وی در المپیک تاکید کرد: یکی از مسایل مهمی که باید از این پس به صورت جدی و علمی با آن برخورد شود همین وزن کم کردن است ما بعد از المپیک کارهای اساسی خود را آغاز می‌کنیم اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم باید از پایه کار را شروع کنیم.

رئیس فدراسیون درباره عملکرد مربیان تصریح کرد: ما بهتر از این مربیان نداشتیم و کشتی‌گیران و کادر فنی هم که نمی‌خواستند به این راحتی از گردونه رقابت‌ها حذف شوند. سرعت پیشرفت کشتی دنیا خیلی زیاد است و ما قدرتمان به آنها نرسید.

وی از استخدام مربی خارجی بعد از بازی‌های المپیک خبر داد و افزود: ‌پیش از این نیز به دنبال استخدام مربی خارجی بودیم اما به دلیل در پیش بودن بازی‌های المپیک آنها نپذیرفتند. این مربیان درهمان زمان نیز اذعان می‌داشتند که تیم ایران در المپیک نتیجه درخوری نخواهد داشت.