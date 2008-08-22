دانشگاه بین المللی رامسر امسال دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، علی باباخانی صبح جمعه در جلسه طبیعت گردی الکترونیک شهرستان بدون ذکر رشته های این دانشگاه افزود: ساختمانی برای فعالیتهای این دانشگاه در پشت بیمارستان این شهر در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: امسال دانشگاه پیام نور رامسر در 18 رشته دانشگاه آزاد و 17 رشته مجازی دانشجو جذب می کند.

وی به طرح های مصوب دولت در زمینه های مختلف اشاره و تصریح کرد: کارهای زیرساختی فرودگاه منطقه انجام شده است.

به گفته باباخانی، این فرودگاه به عنوان فرودگاه گردشگری شمال کشور در نظر گرفته شد و با تکمیل و تجهیز آن هفتاد درصد هواپیماهای کشور قابلیت پرواز در آن دارند.

فرماندار رامسر ادامه داد: با تکمیل طرحهای مصوب دولت رشد و توسعه قابل توجهی در منطقه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: سالانه یک چهارم مسافران مازندران به این شهرستان سفر می کنند.