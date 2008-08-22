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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

مترجم آثار محمود درویش جایزه گرفت

مترجم آثار محمود درویش جایزه گرفت

"فادی جودا" مترجم فلسطینی آثار محمود درویش که آنها را به زبان انگلیسی ترجمه می کرد برنده جایزه موسوم به "سیف قباش - بانیپال" شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جودا به خاطر ترجمه اشعار محمود درویش به انگلیسی از سوی مجله بانیپال مورد تقدیر قرار گرفته و برنده این جایزه شده و به زودی آن را دریافت خواهد کرد.

جایزه 2000 دلاری "سیف قباش - بانیپال" در 29 سپتامبر سال جاری (8 مهر ماه) در مراسم ویژه ای در یادبودی که برای محمود درویش در دفتر این مجله برپا می شود، به "جودا" اهدا خواهد شد.

جودا پیشتر از این دفتر شعر "وزن پروانه" را از عربی به انگلیسی برگردانده و آن را به صورت یک کتاب دوزبانه منتشر کرده بود.

جایزه "سیف قباش-بانیپال" به همت مجله ادبی انگلیسی-عربی "بانیپال" از سال 2005 بنیان گذاشته شده و همه ساله به ترجمه های برتر آثار ادبی عربی که به انگلیسی برگردان شده اند تعلق می گیرد.

کد مطلب 736248

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