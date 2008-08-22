تشکیل ستاد دانشجویان غیرایرانی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نائینی عصر روز گذشته در گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور درباره نوآوری در ارائه خدمات دانشجویی گفت: استفاده از فناوری اطلاعات در ارتباطات و مکاتبات و اطلاع رسانی از نوآوریهایی است که مدیران باید در نظر داشته باشند.

وی کاهش تصدی گری صندوق رفاه دانشجویان، افزایش نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و بررسی نقدی کردن یارانه ها را از جمله نوآوریهایی دانست که می تواند در حوزه ارائه خدمات دانشجویی صورت گیرد و افزود: واگذاری خدمات دانشجویی به بخش خصوصی باید در سال جدید تحصیلی پیگیری شود.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تاکید بر تقویت روابط استاد و دانشجو گفت: استادان باید مرجع دانشجویان باشند بنابراین اگر بتوان از طریق استادان راهنمایی های لازم به دانشجویان ارائه شود کار بزرگی انجام شده است از این رو توسط حوزه مرکز مشاوره در وزارت علوم جزواتی با نام "معلم مهر" تهیه شده است.

مسلمی نائینی برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر با هدف تقویت بنیه علمی را از جمله نوآوریهایی دانست که معاونان دانشجویی و فرهنگی می توانند برای آن برنامه ریزی کنند.

وی درباره ضرورت برگزاری کنفرانس ارائه خدمات دانشجویی با حضور متخصصان و افراد مجرب گفت: خدمات دانشجویی در کشور هنوز به صورت سنتی ارائه می شود بنابراین با حرکت به سمت خصوصی سازی ارائه خدمات دانشجویی و مطالعه بر روی نقدی کردن یارانه ها باید تغییراتی در ارائه خدمات دانشجویی ایجاد کرد و در این زمینه همایشی برگزار کرد که در آن مقالات علمی درباره چگونگی ارائه خدمات دانشجویی مطرح شوند.