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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

روابط فرهنگی هند و آفریقای جنوبی گسترش می یابد

وزرای فرهنگ دو کشور هند و آفریقای جنوبی برای گسترش مبادلات فرهنگی تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزرای فرهنگ کشورهای هنوستان و آفریقای جنوبی هفته گذشته ضمن دیدار در آفریقای جنوبی بر سر اجرای برنامه ای جامع برای گسترش فضاهای مبادله و صدور محصولات فرهنگی به هر دو کشور به توافق رسیدند.

این برنامه که به امضای هر دو طرف رسیده شامل ارایه تسهیلات برای مبادله محصولات فرهنگی در زمینه های مختلف هنری از جمله شعر، ادبیات، رقص، تئاتر و صنایع دستی است.

قرار است طی این برنامه تا سال 2010 سازمانها و نهادها و شرکتهای فعال این عرصه ها در هر دو کشور بتوانند با استفاده از امکانات جدید محصولاتشان را در دیگر کشور طرف قرارداد عرضه کنند.

در زمینه عرضه محصولات صنایع دستی، نمایشگاههایی در هر دو کشور برگزار خواهد شد و در حیطه مبادلات ادبی، ضمن برنامه ریزی سفرهای شخصیتهای مهم ادبی و برگزاری جلسات روخوانی آثار قرار است شرایط ترجمه کتابهای برجسته و مهم منتشر شده در این کشورها فراهم شود.

کد مطلب 736254

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