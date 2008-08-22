ناتوانی رژیم اسرائیل در اجرای تهدیدات خود / کارآمدی اصل توازن وحشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: تهدیدات رژیم اسرائیل ناشی از ناتوانی و ناامیدی است که این رژیم بعد از شکست در جنگ تابستان سال 2006 میلادی و عملیات رضوان (آزاد سازی اسیران لبنانی) دچار آن شده است.

وی افزود: رژیم اسرائیل در موضع شکست در برابر افکار عمومی در داخل فلسطین اشغالی و جهان قرار دارند و هم اکنون تلاش می کند تا اندکی از روحیه خود را با طرح این تهدیدات بازگرداند.

قماطی گفت: رژیم صهیونیستی ناتوان تر از آن است که بتواند تهدیدات خود را اجرا کند زیرا درک می کند که معادله توازن وحشت از طریق قدرت مقاومت کار آمدی خود را به اثبات رسانده است و تل آویو بیش از دیگران می داند که این فشارها بر مقاومت هیچ تاثیری ندارد.

وی یکی از اهداف این تهدیدات را تلاش رژیم اسرائیل برای فتنه انگیزی در داخل لبنان دانست و افزود: رژیم اسرائیل هنوز نتوانسته است نفس بکشد و در هراس و تردید به سر می برد و در وضعیتی نیست که هرگونه حمله ای انجام دهد بویژه که می داند مقاومت و ارتش لبنان با هم برای مقابله با هرگونه تجاوزگری و پیروزی جدید بر این رژیم آمادگی کامل دارند.