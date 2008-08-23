114 پروژه در بخش بهداشت و درمان استان زنجان افتتاح شده است

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان به مناسبت روز پزشک تدوین برنامه استراتزیک دانشگاه، افتتاح و راه اندازی دانشکده دارو سازی، افتتاح و راه اندازی مرکز آموزشی و درمانی تخصصی آیت الله موسوی، افتتاح اولین مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک، ارتقاء پنج پله ای حوزه پژوهشی در بین دانشگاههای تیپ دو، صعود یازده پله ای دانشکده پزشکی زنجان (نسبت به سال 85 )، راه اندازی سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و راه اندازی رشته های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی از مهمترین پروژه های افتتاح شده دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در طی دو سال اخیر بوده است.

وی افزود: اجرای موفقیت آمیز طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده، جذب 24 متخصص و فوق تخصص در استان، تشکیل تیمهای مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه در استان، استاندارد سازی و راه اندازی هفت مرکز ارائه خدمات دهان و دندان ویزه کودکان زیر 12 سال، تجهیز و راه اندازی مرکز همایشهای بین المللی روزبه از دیگر برنامه های بوده که داشگاه علوم پزشکی زنجان برای تحقق برنامه های خود در راستای توسعه بهداشت در این استان اجرا کرده است.

سروری زنجانی همچنین تشکیل ستاد پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به زنجان، تشکیل ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه با ابلاغ نتصاب مشاور و مسئول هماهنگی، ساماندهی واحد آمار و فناوری اطلاعات در ذیل تشکیلات حوزه ریاست، پیگیری راه اندازی چهار دوره دستیاری تخصصی، پیگیری ایجاد مرکز انتشارات دانشگاه، تشکیل کمیته راه اندازی دانشکده دندانپزشکی، پیگیری انتشار مجله توسعه آموزش پزشکی و اقدام جهت راه اندازی بخش جراحی قلب، پیگیری ساخت بیمارستان سوختگی زنجان ( در سال جاری ) و راه اندازی موزه سلامت استان دانست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان افتتاح بیمارستان آیت الله موسوی و دانشکده داروسازی را جزء دستاوردهای مهم بخش بهدشت و درمان استان زنجان عنوان کرد.

سروری همچنین به ایجاد دوره های تخصصی و تحصیلات تکمیلی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیگیری جهت اخذ مجوز 11 دوره تخصصی و تحصیلات تکمیلی شامل جراحی عمومی، زنان و زایمان، بی هوشی، طب اورژانس، دوره های پزشکی مولکولی نوین و هماتولوژی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان قرار دارد.

وی با یادآوری این مطلب که بیمارستان آیت الله موسوی از مجهزترین بیمارستانهای موجود کشور است، افزود: قسمت اعظم فعالیتهای فعلی در بیمارستان آیت الله موسوی به رسیدگی به امور مصدومین اختصاص دارد و اعمال جراحی، تعویض کامل مفصل ران، اعمال جراحی مربوط به انواع سرطانهای ریه، ارائه خدمات فوق تخصصی ریه، اورولوژی، نفرولوژی در حال حاضر در بیمارستان ولی عصر انجام می گیرد و در سه بخش اطفال، نوزادان و زنان و زایمان به بیمارستان آیت الله موسوی منتقل شده است.

سروری ادامه داد: بر مبنای ماده 92 قانون برنامه چهارم کلیه بیمارستانها موظف و ملزم به ارائه خدمات به مصدومین هستند که بیمارستانهای استان زنجان در سال 86 رقمی برابر با 120 میلیون تومان ارائه خدمات رایگان به بیماران بی بضاعت و مصدومین ناشی از سوانح و حوادث از طریق بخش مددکاری داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان همچنین در خصوص وضعیت فعالیت بیمارستان شفیعیه در آینده اظهار داشت: در آینده کلینیک تخصصی شماره دو با همکاری اساتید محترم هیئت علمی، داروخانه آموزشی شماره دو، واحد دندانپزشکی و واحد حوادث غیر مترقبه با 30 تخت در این مکان راه اندازی خواهد شد.

سروی در ادامه به راه اندازی واحد MRI با هماهنگی دانشگاه و بخش خصوصی اشاره کرد و عملکرد استان زنجان را در خصوص اقدامات صورت گرفته در کنترل بیماریهای عفونی مطلوب عنوان کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: حدود 99 درصد طرحهای مصوب سفر اردیبهشت ماه سال گذشته رئیس جمهور به استان زنجان در بخش بهداشت و درمان این استان اجرایی شده است.

سروری افزود: در سفر هیئت دولت به استان زنجان، 12 مصوبه در جلسه استانی هیئت دولت مصوب شد که تاکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته بخش عمده این مصوبات به مرحله اجرایی رسیده است.

وی بهره برداری از دانشکده داروسازی و بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله موسوی را از مهمترین مصوبات اجرا شده این سفر دانست و با تاکید بر اینکه مجموعه بخش بهداشت و درمان استان زنجان در راستای تحقق مصوبات سفر استانی گامهای موثری برداشته ادامه داد: بسیاری از پرو‍ژه هایی که در فرآیند اجرای پرو‍ژه های سفر، اجرایی شدند دارای مدت زمانی طولانی در روند ساخت بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب مشارکت خیرین استان در امر ارائه خدمات به بخش بهداشت و درمان این استان، خواستار تقویت هرچه بیشتر مشارکت خیرین استان در امر بهداشت و درمان شد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همچنین بیمارستان ولیعصر زنجان توسط خیرین استانی احداث شده است.

سروری در ادامه از تشکیل مجمع خیرین حوزه بهداشت استان زنجان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بی شک سهیم شدن خیرین استان در فعالیت های حوزه بهداشت و سلامت استان به روند اجرا شدن پرو‍ژه های این حوزه کمک قابل توجهی خواهد کرد.