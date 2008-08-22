آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره آزمون گواهینامه و پنجاه و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی ساعت 9 صبح امروز جمعه اول شهریور در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد و مرحله آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نیز از تاریخ 3 تا 4 شهریور انجام می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعداد داوطلبان جدید شرکت کننده در بیست و هفتمین دوره آزمون گواهینامه و آزمون کتبی پنجاه و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی یک هزار و 784 نفر است که از این میان یک هزار و 392 نفر مرد و 592 نفر زن هستند.

197 نفر داوطلب نیز از دوره گذشته در آزمون کتبی رشته های تخصصی شرکت می کنند و در مجموع تعداد کل داوطلبان این دوره آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی، یک هزار و 981 نفر است. 453 نفر عضو هیئت علمی در هیئت های ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصی در 25 گروه وظیفه برگزاری آزمون را برعهده دارند.

احراز حداقل 60 درصد نمره ارزیابی درون بخشی (نمره 90) و حداقل نمره 85 در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی جهت اخذ گواهینامه تخصصی الزامی است.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می شود و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی است و شرط شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی، کسب حداقل 70 درصد نمره آزمون کتبی خواهد بود.

آزمون شفاهی به صورت آسکی (OSCE) در هر رشته متفاوت از سایر رشته ها برگزار می شود و هر رشته از 8 تا 16 ایستگاه و موقعیت متفاوت را در بر دارد. برخی از ایستگاه ها در بخش های مربوطه و با امکانات متعدد از جمله آزمایشگاه آسیب شناسی و مرکز مهارت های بالینی انجام می گیرد.

به گزارش مهر، آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی بالاترین آزمون های کشوری هستند که برای فارغ التحصیلان دوره های دستیاری تخصصی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود.