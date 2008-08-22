عدالت و امید باید به راهبرد عصر انتظار تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی روز گذشته (پنجشنبه) در همایش تبیین و تشریح برنامه های نخستین جشنواره سراسری هنری عدالت و امید که با حضور مدیران کل ارشاد استانها در تالار وحدت تهران برگزار شد به غلبه گفتمان مهدویت در عصر حاضر اشاره کرد و افزود : گفتمانهای غالبی در جهان در دوره اخیر بوده اند که امتحان خود را پس دادند که آخرین ان همان نسخه آخرالزمانی لیبرال دموکراسی بوده که از آن تعبیر به پایان تاریخ شده است.

وی افزود : طراحان این گفتمان امروز به شکست آن اعتراف دارند و اعلام می کنند نسخه لیبرال دموکراسی با آن مشخصاتی که آنها تعریف می کردند اگر نسخه شفا بخشی بود مردم خودشان از آن استقبال می کردند و چه ضرورتی داشت که با چماق بر سر مردم بکوبند تا آنها مجبور به قبول آن شوند.

وزیر ارشاد گفت : چرا برای منتقل کردن لیبرال دموکراسی به کشورهایی مثل عراق و افغانستان مجبورند صدها هزار نیروهای نظامیشان را بیاورند و هر روز بسته های جنازه شان را از آن کشورها خارج کنند.

صفار هرندی افزود: خودشان می گویند که اینها نشان دهنده ناتوانی این ایده، گفتمان و یا راهبرد است که به نظر می رسد این بالغ ترین نمونه گفتمانی عصر حاضر در صحنه عمل امتحان خود را با نمره مردودی پس داده و تمام شده است و از این به بعد باید به دنبال یک ایده جدید باشند و چیز جذاب تری بیاورند تا جهان پذیرای آن باشد.

وی گفت: اعتقاد ما این است که تنها یک گفتمان غالب، فراگیر و ناظر به تاریخ مصرف ابدی در دنیای ما و دنیای معاصر ما می تواند غلبه داشته باشد و آن گفتمان مهدویت است.

وزیر ارشاد تاکید کرد: عدالت و امید دو مضمون برجسته ای است که در گفتمان مهدویت وجود دارد و همین دو کفایت می کند که این گفتمان را جاذبه فوق العاده بخشد زیرا آن چیزی که بشر امروز به شدت از فقدانش رنج می برد و به دنبال به دست آوردن آن است همین دو مضمون عدالت و امید است.

وی گفت: عصر انتظار برای رسیدن به جامعه مهدوی در واقع یک دوره گذار است و برای گذار از این دوره به یکسری راهبرد و استراتژی نیاز است و آن عدالت و امید است.

صفار هرندی فلسفه شکل گیری ایده جشنواره عدالت و امید را سخنان سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع اعضای هیئت دولت و تاکید ایشان به مسیر دولت در این راستا عنوان کرد و گفت: ایشان فرمودند دولتی که تشبه به حد اعلایی از حکومت الهی می جوید طبعا باید در مسیر عدالت و امید قدم بردارد که خوشبختانه دولت همین مضامین را برای کار خویش انتخاب کرده است.

وی با بیان اینکه در جامعه مهدوی همه چیز باید در نقطه کمال آن تعریف شود گفت : امروز تمهیدات فرهنگی برای تدارک یک محصول فرهنگی و هنری می تواند همانند تیری به قلب دشمنان باشد و اگر این طور نگاه شود که این تیرها چه شأنی دارند آنوقت تدارکی که برای کار فرهنگی مان انجام می دهیم با کارهای عادی مان بسیار متفاوت خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : اگر چه یک تکالیفی به صورت عادی در قبال سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و مطبوعات برای این وزارتخانه پیش روی ما قرار گرفته است اما اگر قرار است به سمت جامعه امام زمانی رهنمون شویم و جزو سربازان آن حضرت تلقی شویم تمامی وظایف ما باید ناظر بر محتوای متناسب با عصر انتظار باشد.

صفار هرندی گفت : البته اتفاقهایی در حیطه کاری می افتد که بیگانه از روح حقیقی اسلامی و دینی است که ما حواسمان هست که برای انتقال یک مفهوم باید کار تدریجی صورت گیرد اما مهم این است که این حرکت از جایی آغاز شود.

وی افزود : در کارهای تولیدی باید سمت و سوی آرمان های حضرت ولی عصر( عج) در دستور کار قرار گیرد و این فلسفه وجودی جشنواره عدالت و امید است. نگاهمان این نبوده که پیشینیان ما چند جشنواره را بنیان گذاشتند و حالا اگر دو جشنواره را از خود برجای نگذاریم خسارتی است. خدا می داند که چنین چیزی در ذهن و دل ما نگذشته است بلکه آن چیزی که محور اصلی این انتخاب بوده این است که جشنواره را باید متمایز از همه کارهای گذشته و در جهت تحقق آرمانها برگزار کرد.

صفار هرندی بهره گیری از مسجد و ظرفیتهای آن را برای نیل به این هدف ضروری دانست و گفت : مساجد قرارگاههای تاکتیکی مسلمانان و بهترین مکان برای ساماندهی نیروهای اجتماعی به شمار می آید.

وی گفت : به هیچ وچه از این ظرفیت کانون فرهنگی هنری مساجد نباید غافل شد، زیرا استعدادهایی در این کانونها وجود دارند که می توانند به این جریان به خوبی استمرار بخشند.

وی با بیان اینکه تحقق مضامین عدالت و امید باید با محتوای فرهنگی هنری جلوه گر شود، توجه بیشتر به تولیدات فرهنگی هنری با مضامین عدالت را مورد تاکید قرار داد و گفت : در این زمینه عقب ماندگیهایی مشاهده می شود که باید نسبت به جبران آن اقدامات لازم صورت گیرد و این جشنواره هنری عدالت و امید می تواند آغازی برای جبران این نوع عقب ماندگی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : بارها عرض کردم جابجایی قدرت و دولت در نظام ایران اسلامی که منبعث از مردم بوده و کاملا طبیعی است اما مضمون فرهنگی حاکم بر این نظام و دولتها نمی تواند چند تا باشد.

وی افزود: در جمهوری اسلامی روح حاکم فرهنگی همین مضامین اعتقادی و دینی است و هر دولتی که برود و بیاید، همین مضامین دنبال خواهد شد.

وی گفت: اگر چه در گذشته گاهی با شلختگی اشتباهاتی رخ داده دیگر در آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد.