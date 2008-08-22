نشستهای سیاسی دانشگاهها یک طرفه نباشد / تعیین شعار سال تحصیلی آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی شب گذشته در گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جمع بندی کارگروه "فضای سیاسی دانشگاهها؛ وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و راهکارها" با بیان این مطلب افزود: در سال تحصیلی 88 - 87 که سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم است قطعا فضای سیاسی ناشی از دانشگاهها بر انتخابات تاثیر خواهد گذاشت و معاونان دانشگاهها باید راهکارهایی در راستای حاکمیت نوعی عقلانیت بر فضای سیاسی دانشگاهها باشند.

وی افزود: برخی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها شکل گیری فضای انتخاباتی و رقابتی را به خودی خود یک فرصت برای نظام می دانند، بنابراین از آنجایی که این موضوع تهدیدی به حساب نمی آید از این فضا نباید ترسی داشت کما اینکه هیچ کدام از ما (مدیران آموزش عالی) از آن ترسی نداریم اما فضای سیاسی و امر سیاسی پدیده ای است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت و باید نسبت به آن حساس بود.

قائم مقام معاون فرهنگی وزیر علوم از معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها درخواست کرد از طریق افزایش تعامل با دانشجویان خواسته های دانشجویی را منطقی کرده تا تاثیر در مسائل سیاسی مناسب باشد.

دکتر خواجه سروی در ارائه گزارش کارگروه معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها درباره فضای سیاسی دانشگاهها خاطرنشان کرد: در این کارگروه عنوان شد که فرق ولنگاری سیاسی و انسداد سیاسی شناخته شود. همچنین تاکید شد باید به سمت اعتدال سیاسی در فضای انتخابات حرکت شود بنابراین دانشگاهها باید آنچه که می تواند منجر به مشارکت با شکوه مردم در انتخابات شود را انجام دهند.

وی افزود: باید اجازه داد تشکلهای قانونی دانشگاهها در مدار قانون فعالیت کنند و از اینکه کسی حرفی بزند نباید ترسید.

شعار نیمسال اول سال تحصیلی آتی دانشگاهها

قائم مقام معاون فرهنگی وزیر علوم از انتخاب شعار "از فطر تا فجر" برای نیمسال اول تحصیلی 88 - 87 گفت: نیمسال اول سال تحصیلی آتی با عید فطر شروع می شود و در بهمن ماه نیز که پیروزی انقلاب اسلامی است پایان می یابد بنابراین شعار "از فطر تا فجر" انتخاب شد و انتظار می رود دانشگاهها با هدف ایجاد نشاط در با کمک دانشجویان برنامه های متنوعی را در راستای انتقال ارزشها برگزار کنند.

دکتر خواجه سروی با تاکید بر تشکیل شورای فرهنگی در دانشگاهها گفت: حداقل ماهی یکبار شورای فرهنگی در دانشگاه برگزار شود. شورای فرهنگی دانشگاه باید مغز برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه و اتاق فکر فرهنگی دانشگاه باشد اما برخی دانشگاهها بر خلاف قانون عمل کرده اند و اصلا شورای فرهنگی تشکیل نداده اند.

ابلاغ بخشنامه تشکیل معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده ها

وی از ابلاغ بخشنامه تشکیل معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده ها خبر داد و گفت: برخی دانشگاهها اقدام به ایجاد معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده ها کرده اند اما برخی دانشگاهها هنوز تشکیل نداده و همچنان دچار مشکل هستند. با تشکیل معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده ها سنگینی کار معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تقسیم می شود.

دستور وزیر علوم برای ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاهها

قائم مقام معاون فرهنگی وزیر علوم درباره تاسیس معاونت فرهنگی در دانشگاهها گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل معاونت فرهنگی در دانشگاهها را از طریق دفتر مرکزی هیئت امنا به دانشگاهها ابلاغ کرده که برخی نسبت به تشکیل آن اقدام کرده اند و برخی نیز عنوان می کنند که ایجاد این معاونت هنوز در دستور کار هیئت امنا قرار دارد.

دکتر خواجه سروی افزود: در برخی دانشگاهها انجمنهای علمی دانشجویی زیر نظر معاونت آموزشی یا معاونت پژوهشی فعالیت می کنند اما ماهیت فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی یک بحث دانشجویی است بنابراین این انجمنها باید زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی بمانند زیرا متصدی این انجمنها هیچ معاونتی غیر از معاونت فرهنگی نیست.