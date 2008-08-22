رئیس دانشگاه آزاد واحد یزد تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد علاوه بر شرکت در مراسم تودیع و معارفه رئیس این واحد چندین پروژه عمرانی، رفاهی و آموزشی واحد یزد را نیز افتتاح کرد.

مرکز رشد و فناوری نساجی با مجوز رسمی وزارت علوم در فضایی بالغ بر 300 متر مربع، کارگاه طراحی لباس و خوابگاه شماره سه دختران با زیربنای 6 هزار متر مربع که فاز اول آن آماده بهره برداری است از جمله پروژه هایی بود که با حضور رئیس دانشگاه آزاد افتتاح شد.

همچنین جاسبی از پروژه در دست احداث مسجد و مقبره شهدای گمنام واحد یزد با زیربنای پنج هزار و 300 متر مربع که تاکنون20 درصد آن اجرایی شده است بازدید کرد.