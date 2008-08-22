پنج رشته ورزشی پشت دروازه المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک روگ رئیس کمیته‌ بین ‌المللی المپیک اعلام کرد که زمان نوگرایی فرارسیده است. ورزشکاران رشته‌هایی چون کاراته، گلف، راگبی، اسکواش و اسکیت آرزومندند که این رشته‌ها به عنوان رشته‌های ورزشی تازه در المپیک به رسمیت شناخته شوند. دو رشته‌ ورزشی بیسبال و سافت بال، در المپیک پکن برای آخرین بار برگزار می‌شوند و از المپیک بعدی ـ که در لندن برگزار می‌ شود ـ از فهرست رشته‌های ورزشی المپیک حذف خواهند شد. با این همه، دست ‌‌اندرکاران این دو ورزش نیز، در تلاش برای بقای خود در بازی‌های المپیک از پای نخواهند نشست.

به گزارش صدای آلمان، کمیته‌ بین‌المللی المپیک در تلاش است با پذیرفتن رشته‌های ورزشی تازه در رقابت‌های المپیک، خود را با روح زمانه وفق دهد و تماشاگران جوان بیشتری را به خود جلب کند. این کمیته در اکتبر سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ برای تغییرات در این راستا تصمیم ‌گیری خواهد کرد.

گئورگ یرولیمپوس دبیر کل فدراسیون بین‌المللی کاراته گفت: « در سراسر جهان حدود ۱۰۰ میلیون کاراته‌ کا وجود دارد. کاراته از چین آغاز شد، از آنجا به ژاپن رفت و سپس در سراسر جهان گسترش یافت. کاراته ورزش محبوبی است که هر کس می‌تواند به آن بپردازد، زیرا به امکانات و تجهیزات ویژه‌ای نیاز ندارد». وی افزود: «کاراته بسیار تماشایی و غوغابرانگیز است و با همه‌ ورزش ‌های رزمی المپیک تفاوت دارد».

گلف نیز ورزشی است که در تلاش راهیابی به بازی‌های المپیک از سال ۲۰۱۶ است. این رشته‌ ورزشی تاکنون تنها یک بار در سال ۱۹۰۰ در پاریس حضور کوتاه‌ مدتی داشته است. از همین رو، ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور گلف، اتحادیه‌ای به نام فدراسیون بین‌المللی گلف تاسیس کرده‌اند که همه‌ اتحادیه‌های ملی را دربرمی‌گیرد.

اتحادیه‌‌های بین‌المللی ورزش‌هایی چون کاراته، راگبی و گلف آرزو می‌کنند که به عنوان رشته‌های ورزشی المپیک به رسمیت شناخته شوند و از سال ۲۰۱۶ در رقابت‌های آن شرکت کنند. بویژه اگر شهر شیکاگو در رقابت برای برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ پیروز شود، شانس ورزش‌های یادشده افزایش خواهد یافت. آنچه تاکنون مسلم است این است که در المپیک سال ۲۰۱۲ در لندن، بیسبال و سافت بال شرکت نخواهند داشت و این المپیک تنها با ۲۶ رشته‌ ورزشی برگزار خواهد شد.