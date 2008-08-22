به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آلمان، به غیر از هتلهای پنج ستاره، سایر هتلهای پکن تا حدودی خالی ماندهاند و نسبت به سال گذشته، درآمد کمتری دارند.
«ژیونگ یومای»، معاون اداره وسایل نقلیه شهری، در برابر روزنامهنگاران در پکن گفت که هتلهای چهارستاره پکن در طول بازیهای المپیک تنها توانستهاند ۶۰ درصد اتاقهای خود را اجاره دهند و این رقم در مورد هتلهای سه ستاره حتی به ۳۰ درصد هم میرسد. در عوض، هتلهای لوکس و پنج ستاره، که از مدتها پیش از آغاز بازیهای المپیک رزرو شده بودند، ۱۲ درصد بیش از سال گذشته درآمد داشتهاند.
به گفته «یومای» علت این امر را نباید در عدم استقبال جهانگردان و میهمانان المپیک جستجو کرد، بلکه این مسئله به افزایش چشمگیر شمار هتلهای پکن بازمیگردد.
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