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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

المپیک بیست نهم/

هادی ساعی به نیمه نهایی راه یافت

هادی ساعی به نیمه نهایی راه یافت

سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان در دومین مبارزه خود در رقابتهای المپیک مقابل تکواندوکار میزبان به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که از میان کاروان 55 نفره ورزشکاران ایران به عنوان آخرین نفر و تنها امید کسب مدال در مسابقات باقی مانده در دومین مبارزه خود مقابل"زوگو" از چین قرار گرفت.

این چینی که در رقابتهای جهانی 2007 عنوان پنجم و مسابقات قهرمانی آسیا سال 2008 به مدال نقره دست یافته بود نتوانست از حمایت تماشاگران پرشمار چینی بهره ببرد و با نتیجه3 بر2 مقابل تکواندوکار پرافتخار کشورمان بازنده از میدان خارج شد. "داریوس نواکیز"از لهستان قضاوت این دیدار را برعهده  داشت.

ساعی در مبارزه بعدی خود برای راهیابی به بازی پایانی باید با "راشد احمدوف" نفر چهارم المپیک آتن ، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2003 و دومدال نقره و برنز از رقابتهای قهرمانی اروپا مبارزه کند.

در قسمت بالای جدول هم پس از باخت "لوپز" آمریکایی به"سارمینتو" از ایتالیا حالا برنده دیدار انگلیس و ایتالیا به فینال راه خواهد یافت.

کد مطلب 736281

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