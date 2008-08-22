افزایش اخیر قیمت دلار بر سبد ارزی تاثیر نگذاشت

طهماسب مظاهری امروز در گفتگو با مهر دلیل افزایش نرخ دلار و کاهش نرخ یورو در بازار را تغییر تعادل دلار و یورو اعلام کرد و افزود: "بانک مرکزی سبد ارزی را مدیریت می کند."

رئیس کل بانک مرکزی افزود: "وقتی دلار نسبت به یورو تقویت شد، قیمت دلار یک مقدار افزایش یافت و قیمت یورو به همان مقدار کاهش یافت، به نحوی که سبد ارزی به همان نسبتهای صحیح خود باقی مانده است."

وی با بیان اینکه سبد ارزی ترکیبی از ارزهای مختلف است، تصریح کرد: "با این وجود، ارز مداخله ای ما یورو است، به عبارت دیگر نرخ یورو را بانک مرکزی تعیین می کند و قیمت بقیه ارزها متناسب با آن تعیین می شوند."

مظاهری در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است نرخ دلار بیش از میزان فعلی افزایش یابد، سکوت کرد.

به گزارش مهر، در حالی قیمت دلار طی ماههای گذشته از روندی کاهشی در برابر ارز یورو مواجه بود که هم اکنون با روند افزایشی روبرو شده است. قیمت دلار در صرافیهای بازار ارز تهران حاکی از روند افزایشی قیمت آن دارد، به نحوی که قیمت دلار امروز از مرز 965 دلار گذشت.

فعالان بازار ارز تهران معتقدند در هفته های آینده احتمال گذر قیمت دلار از مرز 1000 تومان وجود دارد. آنان همچنین قیمت هر یورو را نیز امروز 1430 تومان اعلام کردند.

فعالان بازار ارز کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را دلیل اصلی افزایش قیمت دلار عنوان می کنند. گزارش رویترز نیز نشان می دهد ارزش دلار در برابر ارزهای عمده دنیا در بازار جهانی به بالاترین سطح شش ماهه اخیر رسیده است.

شاهین شایان آرانی کارشناس مسایل پولی در گفتگو با مهر عمده ترین دلیل افزایش ارزش دلار را کاهش قیمت نفت و سیاست خزانه داری آمریکا برای کنترل قیمت دلار به منظور توسعه صادرات این کشور عنوان و تصریح کرد: افزایش قیمت دلار و قوی تر شدن این ارز نسبت به سایر ارزها به معنای رونق صادرات آمریکا است و خزانه داری آمریکا هم با همین سیاست کار را به پیش می برد.

مشاور بانک توسعه اسلامی با اشاره به اینکه البته اقتصاد یورو نیز با نابسامانی مواجه شده و صادرات آمریکا حوزه یورو را نیز با چالش مواجه کرده است، افزود: به همین دلیل نیز سعی خزانه داری آمریکا بازگرداندن وضعیت دلار به حالت قبلی و به نوعی افزایش قدرت دلار نسبت به یورو است.

وی با تاکید بر اینکه بازار داخلی نیز متاثر از بازارهای بین المللی است، گفت: بانک مرکزی ایران نیز تمام پدیده های مذکور را کنترل می کند و به تبع آن و با اتخاذ سیاستهایی، اصلاحاتی را انجام می دهد.

شایان آرانی با بیان اینکه نرخ دلار به ریال باید بیش از رقم فعلی باشد، به عبارت دیگر باید بالاتر از هزار تومان باشد، افزود: بانک مرکزی هم اکنون با کنترل نرخ دلار قیمت آن را پائین نگه داشته است. از سوی دیگر، ایران محور معاملات ارزی خود را به سمت یورو پیش برده است.

وی پیش بینی قیمت دلار را حرکتی غیرعقلانی عنوان و تصریح کرد: اما احتمال افزایش قیمت دلار نسبت به یورو نسبت به کاهش قیمت آن بیشتر است، یعنی هم اکنون فشار به این سمت است که دلار نسبت به یورو قوی تر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی حتما به منظور کنترل قیمت دلار در بازار داخلی اقدام به عرضه بیشتر دلار در بازار خواهد کرد و البته سیاستهای ارزی کشور نیز انجام چنین کاری را ایجاب می کند.

همچنین مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بانک مرکزی قیمت دلار در بازار داخلی را تعیین می کند، دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی را افزایش ارزش دلار در خارج از کشور در مقایسه با سایر ارزها عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش قیمت طلا و نفت در بازارهای جهانی، گفت: این کاهش قیمت باعث افزایش ارزش دلار شده است، بنابراین عوامل تعیین کننده قیمت دلار توسط بانک مرکزی نیز با توجه به این مسئله تغییر یافته است.

تقوی با تاکید بر اینکه نمی توان قیمت دلار را برای آینده پیش بینی کرد، افزود: بانک مرکزی با افزایش عرضه دلار در بازار می تواند قیمت آن را کاهش دهد، البته قیمت دلار در بازار داخلی تابعی از قیمتهای جهانی به ویژه قیمت جهانی نفت است.

همچنین غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با مهر عمده ترین دلیل افزایش قیمت دلار در بازار داخلی را متاثر از افزایش قیمتهای جهانی آن دانست و افزود: ریال نیز در ایران به طور غیر رسمی از قیمت دلار متاثر است.

وی پیش بینی قیمت دلار را مشکل دانست و افزود: ولی برای افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی برنامه ریزی شده است، این در حالی است که قیمت دلار با نفت گره خورده است.

سلامی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نقش چندانی در تعیین قیمت دلار ندارد، زیرا مقدار ارزی که در بازار معامله می شود، ارز در دست مردم است و قیمت را صرافی ها مشخص می کنند، افزود: به عبارت دیگر بانک مرکزی ابتدا قیمت را افزایش نمی دهد، بلکه اول تقاضا افزایش می یابد و به تبع آن قیمتها هم افزایش می یابد.

وی با اشاره به ثابت بودن نرخ دلار نسبت به سایر ارزها در بازار داخلی طی مدتها، گفت: تغییرات نرخ دلار قطعا بر روی واردات کشور تاثیر گذار است.