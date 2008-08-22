دولت جلوی بورس بازی در بخش مسکن را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سعیدی کیا در نشستی مطبوعاتی در خصوص عوامل کاهش قیمت مسکن و زمین گفت: دولت به وسیله تنظیم امور مربوط به ساختمان ، مسکن و زمین از بورس بازی در این بخش جلوگیری کرده است به نحوی که افرادی که شغل آنها خرید و فروش مسکن است، ملزم به پرداخت مالیات همچون شاغلان دیگر خواهند شد.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی در کاهش قیمت مسکن دخیل است، افزود: دولت به منظور کاهش قیمت مسکن و زمین نسبت به اصلاح قیمتهای منطقه ای برای نقل و انتقالات مسکن اقدام کرده که این امر از آذرماه سال جاری در سراسر کشور اجرایی می شود.

وزیر مسکن وشهرسازی افزود: توزیع نقدینگی در بخشهای مختلف و در بورس و همچنین سوق دادن بخشی از تقاضاها به سمت مسکن مهر سبب ایجاد تعادل در قیمت مسکن خواهد شد.

سعیدی کیا با بیان این که در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن زمینه اخذ مالیات از اراضی مسکونی بایری که ساخت و ساز نمی شود، فراهم شده است، این اقدام را یکی دیگر از راهکارهای دولت در کاهش قیمت مسکن و زمین عنوان کرد.

وی افزود: روند صدور پروانه های ساختمانی در 4 ماهه سال جاری رشد داشته و این امر در جهت افزایش تولید استمرار پیدا کرده است به نحوی که در آینده نزدیک عرضه و تقاضا به تعادل نزدیک می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت اجاره بهای مسکن همچون قیمت مسکن کاهش نیافته است، تصریح کرد: برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باید عرضه افزایش یابد که این امر هم اکنون آغاز شده اما اثر آن در یک دوره بعدی نمایان خواهد شد.

همچنین در رابطه با علل کاهش قیمت مسکن و زمین منوچهر خواجه دلوئی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در این نشست گفت: یکی از دلایل کاهش قیمتها در این دوره بحث دوره های تناوی رونق و رکود است که در این دوره با فاصله کوتاه تری وارد دوره رکود قیمتها و بحث مسکن شده ایم که خوشبختانه همزمان با رکود قیمت و معاملات در تولید رکودی نداشته ایم .

وی افزود: تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سالجاری 20 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته و این امر حاکی از آن است که در تولید با وجود رکود معاملات ، رونق وجود داشته است.

خواجه دلوئی با اعلام اینکه مسکن مهر به تازگی وارد مراحل اخذ پروانه ساخت شده، این امر را عاملی مهم در کاهش قیمتها دانست و افزود: آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ظرف 10 روز آینده برای تصویب ارائه می شود که حمایتهای پیش بینی شده در آن انگیزه مطلوبی برای رشد تولید در بخش مسکن ایجاد می کند.

در ادامه وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص تامین منبع درآمدی از طریق فروش زمین در وزارتخانه اظهار داشت: بر اساس برنامه تدوین شده برای سالجاری از محل فروش اراضی ، واحدهای مسکونی استیجاری ومشارکتی و نیز از طریق اقساط واحدهای استیجاری امسال بالغ بر 300 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که این رقم برای خرید زمین ، اتمام پروژه های نیمه تمام استیجاری، انبوه سازی و آماده سازی زمین استفاده می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه وزارت مسکن وشهرسازی در همه جا زمین ندارد قسمتی از بودجه مذکور برای خرید زمین در نظر گرفته شده است که بخشی از آن برای تامین زمین مسکن مهر مصرف می شود.

در ادامه مهدی ذاکر الحسینی معاون وزیر مسکن و شهرسازی دراین نشست با بیان اینکه در شهرهای جدید منابع اعتباری جهت ساختارهای خدماتی مورد نیاز مصرف می شود ،افزود: در شهرهای جدید 200 میلیارد تومان از طریق واگذاری زمین تامین می شود که این رقم به مصرف تاسیسات زیربنایی و روبنایی این شهرها می رسد.

وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به اجرای طرح مسکن مهر بیان کرد: جلسات مکرر هماهنگی در این ارتباط با بانک مرکزی برگزار می شود به نحوی که در جلسه ای که 15 روز گذشته با حضور روسای کلیه بانکها در بانک مرکزی برگزار شد و با توجه به اینکه ، 7 هزار و500 میلیارد تومان اعتبارات بانکی در بخش مسکن پیش بینی شده، سهم هر بانک از پرداخت این اعتبار به متقاضیان مسکن روستایی و مهر مشخص شده است.

سعیدی کیا اظهار امیدواری کرد که پرداخت وامها از سوی بانکها به موقع صورت گیرد، ضمن اینکه شورای مسکن قرار است به طور مرتب هر 15 روز یکبار گزارشی از میزان پرداختها ارائه دهد.

وی درخصوص توقف فروش متری مسکن از سوی شهرداری گفت: شهرداری جهت فروش متری مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز اخذ نکرده بود؛ لذا در دوجلسه ای که با حضورمسئولان شهرداری و سازمان نوسازی شهر تهران در وزارتخانه برگزار شد، این تصمیم اتخاذ شد که شهرداری باید مدارک لازم را جهت اخذ مجوز به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند.

وی تاکید کرد: فروش متری مسکن نیز مانند پیش فروش مسکن است و طبق قانون باید مجوز مربوطه اخذ شود؛ بر این اساس هنوز شهرداری مجوز اخذ نکرده و در ارسال مدارک است که این امر فروش متری مسکن را متوقف کرده است.