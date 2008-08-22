مشکلات صنعت نساجی با ابزار تعرفه حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان بزرگترین واحد تولید رنگ و مواد تعاونی نساجی کشور طی نامه ای به رئیس جمهوری که یک نسخه از آن به خبرگزاری ارسال شده است، آورده اند: در خردادماه امسال تعرفه رنگهای نساجی به منظور حمایت از تولید داخلی در کشور افزایش یافت و در این مسیر به ناحق هجمه ای از سوی گروهی از واحدهای نساجی که بیشتر آنها نیز یا دولتی بوده و یا اصلا واحد رنگ رزی نداشته اند علیه تولید داخلی به راه انداخته شده است.

براساس این نامه، اطلاع رسانی که از سوی مسئولان این شرکت صورت گرفت به تمام مسئولان کشوری و مصرف کنندگان رنگهای نساجی اطمینان خاطر داده شد که هم اکنون به میزان مصرف فعلی از انواع رنگهای نساجی در انبارهای "الوان ثابت" تولید و قابل عرضه است.

در این نامه آمده است: جلسه ای در وزارت صنایع و معادن که از سوی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک هماهنگ شده بود با حضور گروهی از اصحاب نساجی که مدعیان اصلی نیز "دولتی" بودند، تشکیل شد و آنها مدعی شدند که "به بهانه پایین بودن کیفیت حاضر به مصرف رنگهای داخلی نیستند".

در این نامه می خوانیم: مواد رنگزا براساس یک فرمول شیمیایی که در قاموس متون تولید رنگهای نساجی بین المللی دارای C.I.NO مشترکی است تولید می گردد، و هرگونه تغییر در فاکتورهای لازم تولید موجب تغییرات عمده در شکل ماهوی محصول می شود و نتیجه ای جز خرابی محصول تولیدی در برنخواهد داشت.

همچنین ادعای پایین بودن کیفیت رنگ صنایع نساجی تولید داخلی پایه و اساس علمی ندارد چراکه برای تمام شدن حجت اقدام به جایگزینی رنگهای خارجی مطلوب و مورد نظر برخی طرف های خریدار شد و این بار نیز در کمال ناباوری با ادعای پایین بودن کیفیت روبرو شدیم و جای سئوال است که آیا مدعیان یاد شده نمونه های ارسالی را اصلا تست کرده اند؟

در این نامه مشکلات صنایع نساجی کشور دلایلی همچون نبود شناخت سلایق مصرف کنندگان، عدم نوسازی تکنولوژی دانش فنی و ماشین آلات تولیدی، بالابودن ضایعات، پایین بودن مهارت نیرویانسانی و کافی نبودن آموزش پرسنلی، و نبود ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه ها و ... اعلام شده است.

بنابراین نامه، به رغم افزایش قیمتهای جهانی محصولات نهایی و مواد اولیه، شرکت الوان ثابت افزایشی در قیمت محصولات خود نداشته به طوریکه حتی تا 40 درصد قیمتهای خود را کاهش داده است.

در پایان این نامه آمده است: از رئیس جمهوری می خواهیم برای جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ تعطیلی واحدهای صنعتی و در نهایت توسعه بیکاری و قطع وابستگی صنعت کشور به بیگانگان مانع کاهش تعرفه رنگهای نساجی در شرایط کنونی شود.