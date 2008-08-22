طرح نظام ارجاع سلامت کشور با شکست مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان محسنی بند پی صبح جمعه در آیین بزرگداشت حکیم بوعلی سینا و روز داروساز در دانشکده پزشکی ساری افزود: ناکافی بودن سهم اعتبارات درمانی از بودجه عمومی کشور چالش دیگر بخش سلامت در ایران محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت بین بخشهای خدماتی و سلامت تفاوت فاحشی قائل است و قیمت تمام شده خدمات به مراتب بیش از هزینه سلامتی در جامعه است.

نماینده مردم شهرستان های نوشهر و چالوس در مجلس با اشاره به اینکه سرانه واقعی تعرفه پزشکان عمومی در کشور 9هزار و 500 تومان است تصریح کرد: سرانه کم سبب فرافکنی های بسیاری در جامعه پزشکی کشور شده است.

محسنی بندپی با بیان اینکه فقط 20 درصد از تختهای بیمارستانی کشور در اختیار بخش خصوصی است، یادآور شد: بیمارستانهای دولتی به واسطه سرانه پایین و پرداخت دیر هنگام دستمزد پزشکان و پرسنل همچنان از سرانه پایین درمانی برخوردار هستند.

وی با تاکید بر محوری و اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در بدنه بهداشت و درمان کشور اذعان داشت: سازمان نظام پزشکی می تواند تمام وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت را به آسانی متولی شود.

نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نابسامانی تولیت جامعه نظام پزشکی اکنون یک نقضان در بدنه بهداشت و درمان کشور است گفت: دولت هیچگاه نتوانسته تعریف دقیق و واقعی از سرانه سلامتی و تندرستی در کشور ارائه کند.

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم شهرستان ساری در مجلس نیز در سخنانی با اشاره به اینکه علم پزشکی از محدود حرفه هایی است که تلفیقی از مهارت و اخلاق است، اظهار داشت: قانون نظام پزشکی کشور به رغم جوان بودن نیاز به بازنگری دارد.

وی با بیان اینکه واقعی کردن تعرفه های پزشکی متاسفانه به اعتبار اینکه سلامت جامعه را تضمین می کند در کشور اجرایی نشده است، خاطر نشان کرد: سازمان نظام پزشکی توان اجرای بسیاری از مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی ندارد.

در پایان از پزشکان و داروسازان برتر مرکز استان تجلیل شد.