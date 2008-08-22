16 عضو کابینه فردا به شهرها و مناطق محروم استان مرکزی سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فردا شنبه دوم شهریور ماه 1387 و همزمان با سفر رئیس جمهور به استان مرکزی ثمره هاشمی مشاور ارشد وی از شهرستانهای کمیجان و رحیم مشائی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شهرستانهای‌ محلات و دلیجان بازدید می کنند.

عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در شهرستانهای تفرش و آشتیان و کلهر مشاور رئیس جمهور در امور اطلاع رسانی و رسانه نیز در شهرستان خمین و شازند سخنرانی خواهند کرد. همچنین تمدن مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی نیز در شهرستانهای زرندیه و ساوه حضور می یابد.

در همین راستا، عباسی وزیر تعاون به شهرستان دلیجان،باقری لنکرانی، وزیر بهداشت به شهرستان زرندیه (مامونیه)،فتاح وزیر نیرو به شهرستان ساوه، حسینی وزیر مور اقتصادی و دارایی به شهرستان خمین و زاهدی وزیر علوم به شهرستان تفرش می رود.

همچنین شهرستانهای اراک، محلات،آشتیان، کمیجان و شازند به ترتیب میزبان محرابیان وزیر صنایع و معادن، میرکاظمی وزیر بازرگانی، بهبهانی سرپرست وزارت راه و ترابری، سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نوذری وزیر نفت خواهند بود.