ناقوس 200 ساله‌ از برج کلیسایی در آفریقای جنوبی به سرقت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رلیجس اینتلیجنس، این سه ناقوس از برج کلیسایی در شهر پاین تاون و ظاهراً به علت ارزش مسی که در آنها به کار رفته مورد توجه سارقان قرار گرفته اند.

به سرقت رفتن آهن آلات به یکی از جرایم درحال رشد این منطقه تبدیل شده و سارقان فلزات یکی از مشکلات بزرگ آفریقای جنوبی هستند این درحالی است که پارلمان این کشور اخیرا قوانین محدود کننده ای در این رابطه تصویب کرده است.

همچنین اوایل اکتبر گذشته فدراسیون تجارت و بازیابی فلزات اروپا هشداری در پایگاه اینترنتی خود صادر کرد که در آن آمده بود: چند چند ماهی که قیمت فلزات افزایش یافته بود تعداد سرقت فلزات نیز با افزایش چشمگیری رو به رو شد.

جبهه مخالف ائتلاف دموکرات آفریقای جنوبی اعلام کرد با توجه به اینکه این کشور دارای حداقل ذخیره مس است، هرماه 3 هزار تن مس از بندر کیپ تاون صادر می شود که از راه اوراق کردن سایر اشیا به دست می آید.

این درحالی است که کشیش اندرو وارمبک اظهار داشت ناقوس ها جزء لاینفک فعالیتهای کلیسایی است و برای همه ما شگفت انگیز بود که درست پیش از مراسم صبح یکشنبه هیچ ناقوسی برای به صدا در آوردن نداشته باشیم.