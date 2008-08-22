معرفی پنهان معاون اوباما / سه مرد و دو زن در فهرست سیاهپوست

اوباما در پاسخ به خبرنگاران در زمینه انتخاب معاون خود پاسخ "بله" داد. وی بدون اشاره به نام وی، به ذکر برخی مشخصات پرداخت. "این شخص خود را برای ریاست جمهوری آماده کرده بود و می تواند نقشی بسیار موثر در تقویت اقتصاد جامعه متوسط و خانواده های کارگر برعهده داشته باشد".

وی گفت: من خواهان فردی مستقل هستم که بتواند عقاید نسنجیده من را زیر سئوال ببرد و بتوانم بحث هایی جدی با وی در کاخ سفید داشته باشم.

در این میان نام سه نفر برای بدست گرفتن این پست به چشم می خورد: اول "جو بیدن" 65 ساله یکی از ستون های اصلی سیاست آمریکاست. دومین نفر "ایوان بایه" 52 ساله سناتور ایالت ایندیانای شمالی و متخصص مسائل امنیت ملی است و همچنین آخرین نفر "تیم کین" 50 ساله فرماندار ویرجینیا که یکی از عوامل کلیدی در چشم انداز انتخابات نوامبر به شمار می رود.

البته ازسوی دیگر، نام های دو زن مشهور و سیاستمدار را نیز می توان در نظر گرفت: اول "کتلین سبلیوس" فرماندار کانزاس و همچنین "هیلاری کلینتون" سناتور دموکرات و رقیب پیشین اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.