  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

همایش دانشجویی فناوری نانو برگزار می شود

همایش دانشجویی فناوری نانو برگزار می شود

چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو 17 تا 19 مهر ماه 1387 در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف هم افزایی اطلاعاتی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد فناوری نانو، افزایش سطح کیفی تحقیقات در زمینه فناوری نانو، آشنایی محققان فناوری نانو با تحقیقات انجام شده و در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیتهای پژوهشی یکدیگر در دوره پایان نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیتها و دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و تسریع دستیابی به فناوری در این حوزه، همایشهای دانشجویی فناوری نانو سالانه دو مرتبه و در پایان هر ترم تحصیلی (بهمن ماه و تیر ماه) توسط یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود.

دانشجویان، در این همایشها پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد و جهت دریافت مرحله دوم حمایتهای تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این همایشها هستند.

این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایتهای تشویقی پایان نامه خود را دریافت نکرده اند، قابل اجرا خواهد بود.  

کد مطلب 736312

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها