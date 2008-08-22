همایش دانشجویی فناوری نانو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف هم افزایی اطلاعاتی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد فناوری نانو، افزایش سطح کیفی تحقیقات در زمینه فناوری نانو، آشنایی محققان فناوری نانو با تحقیقات انجام شده و در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیتهای پژوهشی یکدیگر در دوره پایان نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیتها و دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و تسریع دستیابی به فناوری در این حوزه، همایشهای دانشجویی فناوری نانو سالانه دو مرتبه و در پایان هر ترم تحصیلی (بهمن ماه و تیر ماه) توسط یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود.

دانشجویان، در این همایشها پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد و جهت دریافت مرحله دوم حمایتهای تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این همایشها هستند.

این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایتهای تشویقی پایان نامه خود را دریافت نکرده اند، قابل اجرا خواهد بود.