هشدار مجدد مرکز ملی اقیانوس شناسی درباره وقوع سونامی در دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید چگینی - رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی با اعلام این خبر افزود: علیرغم وجود پتانسیل علمی قوی در کشور هنوز اقدامات عملی از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط برای تشکیل کارگروه ویژه مخاطرات دریایی و ایجاد مرکز هشدار سونامی و سایر مخاطرات دریایی صورت نگرفته و تأخیر بیشتر در این امر ممکن است در آینده خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری بر جای گذارد.

وی اظهار داشت: بر اساس نتایج به دست آمده در دوره آموزشی مدلسازی عددی سونامی که با حضور پروفسور پاتیاراچی از دانشگاه استرالیای غربی و دکتر بدل از کمیسیون بین الدول اقیانوس شناسی و 15 نفر شرکت کننده از ایران از تاریخ 29 تیر تا 2 مردادماه سال جاری در مرکز ملی اقیانوس شناسی برگزار شد، در صورت وقوع زمین لرزه ای با شدت 8 ریشتر در گسل مکران واقع در دریای عمان، امواج حاصل از سونامی تا ارتفاع 10 متر در سواحل استانهای واقع در حاشیه دریای عمان ایجاد خواهد شد که طی 15 تا 30 دقیقه به سواحل خواهند رسید.

فعالیت گسل مکران در سال 1945 میلادی موجب کشته شدن بیش از 5 هزار نفر در پاکستان شد.