سومین رسوایی بزرگ دولت براون / گم شدن اطلاعات 84 هزار جنایتکار انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر کشف جنایات انگلیس اعلام کرد: پیمانکار طرف قرارداد این دفتر به خاطر نقص فنی، اسم، تاریخ تولد بسیاری از مشخصات 84 هزار زندانی این کشور را از دست داده است.

این دفتر اضافه کرد: این نقص فنی همچنین باعث از دست رفتن آدرس 33 هزار جانی و 10 هزار مجرم دارای پرونده های مردم آزاری شده است.

این اولین بار نیست که چنین اتفاقی در انگلیس رخ می دهد و نوامبر گذشته مقامات مالیاتی انگلیس اعلام کردند اطلاعات 25 میلیون انگلیسی را که تقریبا نیمی از جمعیت این کشور است دو بار به علت ناپدید شدن دیسک های کامپیوتری آنها گم کرده اند.

در پی گم شدن این اطلاعات نگرانی های مردمی درباره افزایش خشونت به خاطر راحت تر شدن فضا برای جانیان افزایش یافته است.