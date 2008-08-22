آمارهایی که در سیستم سلامت جامعه بیان می شود با واقعیت همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن علی نیرین صبح جمعه در حاشیه مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز در جمع خبرنگاران در ساری افزود: متاسفانه چند سالی است که مراکز تعیین کننده تعرفه های پزشکی در کشور از اعلام نرخ واقعی تعرفه ها سرپیچی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: چندگانگی و تصمیم گیری در تعرفه ها جامعه پزشکی را مورد بلاتکلیفی قرار داده است.

رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران با اشاره به اینکه تعرفه های نظام پزشکی در بخش خصوصی بسیار پایین است، تصریح کرد: مشکلات سلامت جامعه در کلان به واسطه دلمشغولی پزشکان در حوزه تعرفه حل نشده است.

نیرین با بیان اینکه پرونده های پزشکی موضوع دیگری است که سازمان نظام پزشکی را به خود درگیر کرده است، یادآور شد: برای این منظور دو مرکز تجدید نظر در استان به صورت هفتگی در نظام پزشکی تشکیل می شود.

وی با اشاره به تشکیل شوراهای حل اختلاف امور پزشکی در استان اظهار داشت: با تشکیل این شوراها هیچ پزشکی در دادگستری های استان معطل نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایین بودن سرانه درمان نیز بیان داشت: سرانه درمان به دولت در واقعی رساندن هزینه در جهت سوق به سوی سلامتی جامعه کمک می کند.