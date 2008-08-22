  1. بین الملل
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

به دلیل اختلافات؛

دولت آمریکا توافقنامه امنیتی با عراق را برای تایید به کنگره ارجاع نمی دهد

دولت آمریکا توافقنامه امنیتی با عراق را برای تایید به کنگره ارجاع نمی دهد

دولت آمریکا از بیم مواجه شدن با انتقادات نمایندگان مجلس سنای این کشور اعلام کرد که توافقنامه امنیتی میان واشنگتن با بغداد را برای تصویب به این مجلس ارجاع نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردن جاندرو سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا گفت: توافقنامه یک معاهده نیست که نیازی به تصویب آن در مجلس سنا یا هرمجلس دیگری از این دست داشته باشیم.

این درحالی است که شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا و از مخالفان توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن از ارجاع نشدن این توافقنامه به مجلس سنا برای موافقت رسمی با آن ابراز تاسف کرده اند.

جاندرو گفت: ما پیوسته با اعضای کنگره - با اکثریت مجلس سنا و مجلس نمایندگان- همکاری مستحکم درخصوص مذاکره با عراقی ها داریم و آنها از آغاز با توافقنامه موافقت کرده اند.

وی افزود: این وظیفه ای است که ما آن را در کنگره انجام داده ایم و به رایزنی با اعضای کنگره ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بغداد اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.

کد مطلب 736322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها