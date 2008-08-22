دولت آمریکا توافقنامه امنیتی با عراق را برای تایید به کنگره ارجاع نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردن جاندرو سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا گفت: توافقنامه یک معاهده نیست که نیازی به تصویب آن در مجلس سنا یا هرمجلس دیگری از این دست داشته باشیم.

این درحالی است که شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا و از مخالفان توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن از ارجاع نشدن این توافقنامه به مجلس سنا برای موافقت رسمی با آن ابراز تاسف کرده اند.

جاندرو گفت: ما پیوسته با اعضای کنگره - با اکثریت مجلس سنا و مجلس نمایندگان- همکاری مستحکم درخصوص مذاکره با عراقی ها داریم و آنها از آغاز با توافقنامه موافقت کرده اند.

وی افزود: این وظیفه ای است که ما آن را در کنگره انجام داده ایم و به رایزنی با اعضای کنگره ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در بغداد اعلام کرد: توافق بین بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه ای که حضور نظامی آمریکا در عراق را سازماندهی می کند، بسیار نزدیک است.