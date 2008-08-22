رقابت ها از فردا آغاز می شود / جلسه فنی عمومی امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 13 تیم در چهار گروه 3 و 4 تیمی برگزار خواهد شد.

سه تیم برتر این مسابقات جواز شرکت در رقابت های جهانی را به دست می آورند. تیم والیبال جوانان ایران که سال گذشته عنوان سومی جهان را به دست آورد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این دوره از بازی ها شرکت می کند.

امروز جلسه هماهنگی داوران شرکت کننده در این مسابقات در محل فدراسیون والیبال برگزار می شود. همچنین جلسه فنی عمومی (جنرال تکنیکال میتینگ) ساعت 18 با حضور اعضای کمیته کنترل کننده مسابقات برگزار می شود.

محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده (رئیس و دبیر فدراسیون والیبال)، محمد علی المهنادی از قطر، جانگ نای چی از چین تایپه، محمد حبیب علی از کویت، سونگ ساک چارن پونگ از تایلند و امید حاتمی اعضای کمیته کنترل مسابقات هستند.

رقابت های والیبال قهرمانی جوانان آسیا تا دهم شهریورماه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می شود. کشورهای کویت و امارات از شرکت در این دوره از مسابقات انصراف داده اند. گروه بندی تیم های شرکت کننده در این مسابقات به این شرح است:

گروه A: ایران، مالدیو و قطر

گروه B: ژاپن، استرالیا و قزاقستان

گروه C: هندوستان، کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی

گروه D: چین تایپه، چین و پاکستان

تیم های شرکت دیدارهای خود در روز نخست را طبق این برنامه انجام می دهند:

شنبه - 2/6/87

* پاکستان - چین تایپه (ساعت 11- سالن شماره 2)

* اندونزی - سریلانکا (ساعت 14- سالن شماره 2)

* استرالیا - قزاقستان (ساعت 17 - سالن شماره 2)

* ایران - مالدیو (ساعت 17:30 - سالن شماره یک)

* کره - هندوستان (ساعت 19 - سالن شماره یک)

پیش از دیدار تیم های ایران ومالدیو مراسم افتتاحیه برگزار خواهد شد.