ورود مفاهیم جدید فرهنگی به وزارت علوم / تأکید بر غنی سازی خوابگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن اسلامی شب گذشته در چهل و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با بیان این مطلب از فرهنگ سازی قرآنی، آموزش محوری، ارتقا محوری، تعریف حداکثری از فرهنگ، تصمیم کار فرهنگی، خروجی محوری، هویت اسلامی ایرانی، فرهنگ مطلوب، غنی سازی خوابگاهها، بسته فرهنگی، بسته آموزشی، طرح تجهیز، تقویم دانشگاهی، سفیران فرهنگی دانشجویی، ایده های برتر فرهنگی، گفتمان مسلط علمی، فعال فرهنگی، محافل ادبی و فرهنگی، باشگاه مجازی، تسهیل روز جامعه پذیری، تعامل کرامت محور با دانشجو و برنامه ربزی راهبردی فرهنگی به عنوان مفاهیم نو در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نام برد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم درباره فضاسازی قرآنی گفت: برای ترویج فرهنگ و آموزه های قرآنی باید عناصر تبلیغاتی و سمعی بصری در سطح فضاها و اماکن داخل دانشگاه طراحی شود.

محسن اسلامی با تاکید بر غنی سازی خوابگاهها خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاهها با بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای تفریح، دانش افزایی و مهارت افزایی دانشجویان و پرهیز ار بطالت، اعتیاد و سایر ناهنجاریها همواره مورد تاکید وزارت علوم قرار دارد.

وی با تاکید بر گفتمان مسلط علمی یادآور شد: راهبرد و اولویت مهم معاونت فرهنگی در برابر راهبرد سیاست زدگی افراطی در فعالیتهای فرهنگی دانشجویی از طریق تقویت انجمنهای علمی دانشجویی و آموزش محوری و توسعه کانونهای فرهنگی دنبال می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با توصیه به تعامل کرامت محور به معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها گفت: رفتار و برخورد مدیران، استادان دانشگاه و مسئولان جامعه با دانشجویان باید متناسب با نسلی مشارکت جو، آینده ساز، فرهیخته، نخبه و گروه مرجع و تاثیرگذار در همه عرصه های تصمیم گیری و اجرا باشد.

دکتر اسلامی با تاکید بر تعریف حداکثری از فرهنگ گفت: توسعه فعالیت فرهنگی به کلیه اقدامات و برنامه های آموزشی، دینی، تربیتی، اجتماعی و مهارت افزایی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشگاهیان حاکی از نگاه حداکثری در فرهنگ است.