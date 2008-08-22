پیشنهاد ایجاد شعبه موسسه علوم و فنون کیش در چند کشور خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر در کیش، جواد حداد صبح امروز اظهار داشت: کشورهای سوریه، لبنان، امارات متحده عربی، عراق، روسیه و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که به منظور راه اندازی شعبه و موسسه علوم و فنون کیش ابراز کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 20 سال از عمر موسسه علوم و فنون کیش می گذرد، افزود: در حال حاضر در 62 مرکز و در 24 شهرستان آموزش زبانهای خارجی انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیانی توسط این موسسه انجام می شود.

مدیر عامل موسسه علوم و فنون کیش ادامه داد: سالانه بیش از 300 هزار نفر در موسسه علوم و فنون کیش در سطوح مختلف آموزش زبان خارجی می بینند.

موسسه علوم و فنون کیش با بیش از یکهزار و 500 استاد زبان خارجی در حال حاضر بزرگترین موسسه آموزش زبانهای خارجی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می رود.

موسسه علوم و فنون کیش، یکی از 12 زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش به شمار می رود.