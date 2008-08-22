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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۸

گزارش تصویری / مبارزه هادی ساعی در المپیک بیست و نهم

گزارش تصویری / مبارزه هادی ساعی در المپیک بیست و نهم

هادی ساعی آخرین ورزشکار ایرانی باقی مانده در المپیک 2008 پکن، صبح امروز نخستین مبارزه خود را با پیروزی برابر حریفی از نپال پشت سرگذاشت.

هادی ساعی در نخستین مبارزه به مصاف حریفی از نپال رفت

هادی ساعی برای پیروزی برابر حریف نپالی کار چندان دشواری نداشت

تنها امید کاروان ورزشی ایران برای کسب مدال طلا، در پایان نخستین مبارزه

عکس/ مهدی زارع - چین

کد مطلب 736336

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