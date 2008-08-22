نوسازی تجهیزات سینمای ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی به روابط عمومی معاونت سینمایی گفت: کمیته فناوری و سختافزاری سینمای ایران با عضویت مدیر عامل سینماشهر و مدیران کل دفتر توسعه فناوری سینمایی، ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای و دفتر مطالعات و برنامهریزی و مشاور اجرایی معاون سینمایی سال 1386 تشکیل شد.
وی ادامه داد: این کمیته با برگزاری جلسههای متعدد و شناخت مشکلات، کاستیها و تنگناههای سینمای ایران از یکسو و منابع، توانمندی، ظرفیت و امکانات موجود از سوی دیگر تاکنون توانسته نسبت به تهیه طرحهای متعدد به منظور رفع مشکلات و تأمین نیازهای اساسی سینمای ایران در این بخش اقدام کند.
مشاور جعفری جلوه افزود: طرح جامع جایگزینی و توسعه تجهیزات بخش تولید، طرح روزآمدسازی تجهیزات سالنهای سینما، تأمین و ورود فناوریهای جدید، طرح جایگزینی، روزآمدسازی و تکمیل تجهیزات پس از تولید در لابراتورهای خصوصی، طرح جامع نوسازی سینماها و طرح جامع احداث سینما در کشور از جمله فعالیتهای این کمیته است.
پیشنهاد اخذ مصوبه هیئت وزیران برای پذیرش هزینههای سرمایهگذاران و مؤدیان مالیاتی به موجب ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، طرح احداث پنج پردیس سینمایی در پنج مرکز استان و پیگیری اخذ مصوبه مطالعه 10 پردیس در 10 مرکز استان و احداث شهرک سینمایی هشتگرد از دیگر اقدامهایی است که تاکنون انجام شده است.
دبیر کمیته فناوری و سختافزار معاونت سینمایی خاطرنشان ساخت: کلیه طرحهای جامع تهیه شده در دوره زمانی سه تا چهار سال و برنامههای عملیاتی آن به صورت سالانه تهیه شده و با توجه به انعکاس طرح مذکور به مراجع ذیربط زمینهای ایجاد کرد تا در راستای رفع کمبودها و تنگناهای حوزه، ردیف اعتبار برنامه گسترش سینمای ملی در بودجه 100 درصد رشد کند.
حیدری خلیلی تصریح کرد: با حمایت معاون سینمایی و با سرمایهگذاری بخش خصوصی و برآورد هزینه هشت میلیارد ریالی تجهیزات لابراتوارهای معتبر بخش خصوصی در سال جاری روزآمد و تکمیل خواهد شد و این برنامه در ادامه و تکمیل اجرای طرح جامع جایگزینی و روزآمدسازی تجهیزات پس از تولید، در سالهای بعد ادامه مییابد.
وی گفت: برای تامین تجهیزات تولید چهار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و امسال تجهیزات صدا و نمایش 30 سالن در کشور مانند سیستم صوتی دالبی سراوند دیجیتال، سیستم صوتی آنالوگ جدید، سیستم مکانیزه فروش، نصب آپارات جدید و... با حمایت معاونت سینمایی و سرمایهگذاری صاحبان سینماها و برآورد اعتباری سه میلیارد تومان نوسازی و روزآمد خواهد شد.
بازسازی 51 سینما در 15 استان با تأمین 17915 صندلی در سالهای 85 و 86 و افزایش تعداد سالنها از 57 به 68، ساخت 26 نمازخانه، نصب سیستم صوتی آنالوگ جدید در 36 سینما، نصب سیستم صوتی دیجیتال در 15 سالن، نصب آپارات در 32 سینما، نصب پرده در 43 سینما و نصب سیستم مکانیزه فروش در 75 سینما دیگر اقدامها برای بهبود وضعیت سالنها است.
نشستهای تخصصی ظرفیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیر توسعه سینمای ملی، آنالیز جلوههای ویژه فیلم "ملک سلیمان"، فناوریهای نوین در آرشیوهای سینمایی، بومیسازی بازی رایانهای، شهرک سینمایی، تعاریف و کارکردها، جایگاه مستقل سینما در هنرهای دیجیتال و آشنایی با لابراتوارهای دیجیتال نیز در ماههای اخیر برپا شده است.
نظر شما