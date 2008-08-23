این کارگردان سینما و تلویزیون درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "بار هستی"را در ژانر وحشت نوشته‌ام و به زودی این فیلم را کلید می‌زنم.



قویدل که سال‌ها به عنوان فیلمنامه‌نویس و دستیار با مرحوم خاچیکیان همکاری کرده فیلم جدید خود را ادای دین یک شاگرد به استاد دانست و گفت: خیلی از کارگردان‌ها و بازیگران سینمای ایران در کنار ساموئل سینما را آموختند، اما متاسفانه جامعه سینمایی این مرد مهربان را فراموش کرده است.



او افزود: خاچیکیان فیلمسازی بود که سینمای ایران را به معیارهای جهانی نزدیک کرد. "بار هستی"را به یاد او می‌سازم که به سینمای وحشت علاقه داشت و به روح وی تقدیم می‌کنم.



قویدل در ادامه گفت: مدتی پیش تصادف شدید داشتم که باعث شد برنامه‌‌های کاری‌ام عقب بیفتد. قرار بود فیلم "عقرب"را برای شبکه سحر بسازم، اما به دلیل آسیب‌دیدگی شدید از این پروژه انصراف دادم. ساخت"بار هستی"هم کمی عقب افتاد. با این که هنوز سلامتی کامل پیدا نکرده‌ام، تصمیم دارم کارهای این فیلم را شروع کنم تا این فیلم به جشنواره امسال برسد.



قویدل سازنده فیلم‌هایی چون "ترن"، "دل نمک"، "بندر مه آلود" است. او آخرین بار سال 1380 فیلم "رخساره" را با بازی شهاب حسینی و میترا حجار کارگردانی کرد.