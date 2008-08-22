طالبان تهدید راهبردی برای افغانستان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دس براون در گفتگو با رادیوی "بی بی سی" گفت: گروه طالبان قادر به اجرای حملات گسترده علیه شهر کابل پایتخت افغانستان است اما این امر تهدیدی خطرناک به شمار نمی رود.

وی افزود: ما شاهد افزایش شمار این حملات بوده ایم اما این حملات پراکنده و فردی است و به هیچ وجه تهدید راهبردی علیه دولت افغانستان به شمار نمی رود.

بروان این مطلب را درحالی بیان داشت که 10 نظامی فرانسوی عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان چند روز پیش در کمین گروه طالبان کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

وزیر دفاع انگلیس اذعان کرد: من انکار نمی کنم طالبان قادر به اجرای انواع حملات است اما توان آنها برای این کار دلیل نمی شود که بگوییم آنها تهدید راهبری به شمار می روند.

انگلیس هشت هزار و 500 نظامی خود را درقالب نیروهای کمک کننده به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) در این کشور مستقر کرده است.