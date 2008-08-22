درخواست دانشگاهها برای خصوصی سازی سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زرینه زاد شب گذشته در چهل و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در جمع بندی موارد مطرح شده در کارگروه صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه امام صادق (ع) با بیان این مطلب افزود: معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها خواستار افزایش درصد بازگشتی اجاره بهای خوابگاهها هستند که باید در هیئت امنای صندوق رفاه مطرح شود.

وی افزود: فقدان بودجه لازم برای تجهیز خوابگاهها و سلف سرویسهای نوسازی شده و بازسازی شده دغدغه چندین دانشگاه است و همچنین برخی دانشگاهها درباره کمبود اعتبار برای تکمیل خوابگاههای در دست ساخت نگران هستند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از درخواست دانشگاهها برای توزیع به موقع ارزاق نوبت دوم خبر داد و گفت: همچنین در کارگروه صندوق رفاه در خصوص جدی تر شدن نظارت بر خوابگاههای خودگردان بحث شد.