درخواست معاونان دانشگاهها در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور جم شب گذشته در چهل و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در ارائه گزارش جمع بندی موارد مطرح شده در کار گروه امور دانشجویی این معاونان گفت: تعریف جایگاه مشخص برای کارشناسان دبیرخانه های انضباطی در نمودار سازمانی دانشگاهها و تعیین شرح وظایف شورای انضباطی دانشگاهها از خواسته های معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها است.

وی از تاکید معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها بر تفکیک جایگاه مراکز مشاوره و مراکز بهداشت دانشگاهها خبر داد و گفت: مشکلات جذب کارشناس برای مراکز مشاوره به دلیل عدم ساختار مصوب این مراکز از دغدغه های دانشگاهها است.

پور جم از پیشنهاد برخی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای تجهیز سلف سرویسهای دانشجویی به تابلوهای دیجیتال به منظور ارائه پیامهای بهداشتی به دانشجویان خبر داد.

وی همچنین از درخواست معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای حمایت از ورزشهای همگانی دانشجویان خبر داد و گفت: تاکید بر این است که از فعالیتهای سطحی و زودگذر در ورزش پرهیز شود.