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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

پورجم خبر داد:

درخواست معاونان دانشگاهها در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویی

درخواست معاونان دانشگاهها در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویی

سرپرست و دبیر کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم گفت: معاونان دانشجویی دانشگاهها خواستار ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات دانشجویی دانشگاهها و تدوین و تعریف نکات کلی و مبهم در روند رسیدگی به تخلفات دانشجویی با اصلاح آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعملهای مربوط هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور جم شب گذشته در چهل و سومین گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها در ارائه گزارش جمع بندی موارد مطرح شده در کار گروه امور دانشجویی این معاونان گفت: تعریف جایگاه مشخص برای کارشناسان دبیرخانه های انضباطی در نمودار سازمانی دانشگاهها و تعیین شرح وظایف شورای انضباطی دانشگاهها از خواسته های معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها است.

وی از تاکید معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها بر تفکیک جایگاه مراکز مشاوره و مراکز بهداشت دانشگاهها خبر داد و گفت: مشکلات جذب کارشناس برای مراکز مشاوره به دلیل عدم ساختار مصوب این مراکز از دغدغه های دانشگاهها است.

پور جم از پیشنهاد برخی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای تجهیز سلف سرویسهای دانشجویی به تابلوهای دیجیتال به منظور ارائه پیامهای بهداشتی به دانشجویان خبر داد.

وی همچنین از درخواست معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برای حمایت از ورزشهای همگانی دانشجویان خبر داد و گفت: تاکید بر این است که از فعالیتهای سطحی و زودگذر در ورزش پرهیز شود.

کد مطلب 736356

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