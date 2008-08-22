رقابتهای لیگ برتر اسکیت هاکی کشور در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز و با حضور 10 تیم هشتیمن دوره رقابت های لیگ برتر اسکیت هاکی کشور در مجموعه ورزشی آزادی سنندج آغاز شد.

دبیر فدارسیون اسکیت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از رقابت ها با حضور 10 تیم از استان های مختلف کشور و به مدت یک روز برگزار می شود.

بهمن محمد رضایی افزود: رقابتهای لیگ برتر اسکیت هاکی کشور از مهر ماه سال گذشته آغاز شده و تا کنون هفت دور آن در استان های مختلف کشور برگزار شده و این دوره از رقابت ها 15 مهر ماه سال جاری با برگزاری دور دهم در اصفهان به پایان خواهد رسید.

وی افزود: در پایان این دوره از رقابتها دو تیم آخر لیگ برتر به مسابقات دسته اول سقوط خواهند کرد و تیم قهرمان نیز به مسابقات باشگاه های جهان که آبان ماه در کشور هنگ کنگ برگزار می شود، اعزام خواهد شد.

دبیر فدارسیون اسیکت کشور هدف از برگزاری این رقابت ها را توسعه و بسط این رشته ورزشی در جامعه خواند و افزود: فدارسیون اسکیت کشور یکی از برنامه های جدی خود را برگزار لیگ های منظم در بخش آقایان و خانم ها قرار داده است و قصد دارد با اجرای این مهم در راستای همگانی کردن این رشته ورزشه گام بردارد.

محمد رضایی بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر ورزش اسکیت پیشرفت بسیار خوبی در جامعه داشته و با این روند آینده ای بسیار درخشان به دنبال خواهد داشت.

در این رقابت باشگاه های چمران، انقلاب و خرم شاد از تهران، ستارگان آرین از گیلان، خمینی شهر اصفهان، سیلوان تبریز، هیئت اسکیت آذربایجان شرقی، اکسیژن از فارس و ساینا از کردستان حضور دارند.

در حال حاضر تیم ساینای کردستان در صدر جدول این رقابت ها قرار دارد و یکی از شانس های اصلی قهرمانی نیز به شمار می رود.