دولت اردن سفیر رژیم اسرائیل در امان را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصار الحباشنه سخنگوی اطلاع رسانی وزارت امور خارجه اردن به خبرگزاری فرانسه گفت: یعقوب روزین در روزهای گذشته فراخوانده شد و موضع ثابت و روشن اردن درقبال مقدسات در شهر قدس و موضوع تپه باب المغاربه (درب غربی مسجد الاقصی ) به وی ابلاغ شد.

وی افزود: اردن از اسرائیل خواسته است تا همه اقدامات یکجانبه را که به مقدسات آسیب می رساند و وضعیت موجود را تغییر می دهد متوقف کند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی بی توجه به درخواست های مکرر کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی به حفاری در زیر در محوطه و زیر مسجد الاقصی در شهر اشغالی بیت المقدس ادامه می دهد و در تلاش برای تغییر چهره اسلامی این شهر است و مفتی قدس و سایر علمای دینی بارها هشدار داده اند که این حفاری ها مسجد الاقصی را تهدید می کند.