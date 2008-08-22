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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

دراعتراض به حفاری مسجدالاقصی؛

دولت اردن سفیر رژیم اسرائیل در امان را فراخواند

دولت اردن سفیر رژیم اسرائیل در امان را فراخواند

وزارت امور خارجه اردن با فراخواندن سفیر رژیم اسرائیل در امان خواستار توقف هرگونه اقدام این رژیم علیه مقدسات اسلامی شهر اشغالی بیت المقدس بویژه حفاری درنزدیک صحن مسجد الاقصی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصار الحباشنه سخنگوی اطلاع رسانی وزارت امور خارجه اردن به خبرگزاری فرانسه گفت: یعقوب روزین در روزهای گذشته فراخوانده شد و موضع ثابت و روشن اردن درقبال مقدسات در شهر قدس و موضوع تپه باب المغاربه (درب غربی مسجد الاقصی ) به وی ابلاغ شد.

وی افزود: اردن از اسرائیل خواسته است تا همه اقدامات یکجانبه را که به مقدسات آسیب می رساند و وضعیت موجود را تغییر می دهد متوقف کند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی بی توجه به درخواست های مکرر کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی به حفاری در زیر در محوطه و زیر مسجد الاقصی در شهر اشغالی بیت المقدس ادامه می دهد و در تلاش برای تغییر چهره اسلامی این شهر است و مفتی قدس و سایر علمای دینی بارها هشدار داده اند که این حفاری ها مسجد الاقصی را تهدید می کند.

کد مطلب 736365

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