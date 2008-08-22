دانایی محوری لازمه برنامه پنجم توسعه/ 2 دستور کار خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اجلاس خبرگان که به زودی برگزار خواهد شد، اظهار داشت : در این اجلاس دو مسئله مهم پرونده هسته ای و نقدی شدن یارانه ها را که از مسائل روز هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود : به همین منظور از متصدیان این امور دعوت کرده ایم در اجلاس خبرگان توضیحاتی را در این باره ارائه کنند.

رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود به گشایش اولین مجلس خبرگان در سال 58 اشاره کرد و افزود : البته آن مجلس برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد که قانون اساسی ایران به دلیل محتوای اسلامی و ملی امروز جزو قوانین اساسی مترقی دنیاست.

وی ادامه داد : سپس این مجلس به مجلس خبرگان رهبری تبدیل شد که تا امروز پشتوانه عظیم ملت و آرامش خاطر کشورمان است تا هیچگاه دچار خلاء رهبری نشود و مردم می دانند که خبرگانی هستند که می توانند صالح ترین فرد را با تایید ملت انتخاب کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش به سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد طبق قانون اساسی سیاستهای کلی در اختیار رهبر معظم انقلاب است و در قانون اساسی به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره شده است، لذا پس از همراهی دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای ذیربط در این رابطه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد : پس از بررسی سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و تکمیل تحقیقات این برنامه به رهبر معظم انقلاب ارجاع می شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور نظر خود را ارائه می کند که پس از تایید مقام رهبری این برنامه به نهادهای ذیربط ابلاغ و تبدیل به حکم خواهد شد.

وی با بیان اینکه سیاستهایی که در این برنامه تنظیم شده می تواند جایگاه انقلاب را به سوی رفاه ، پیشرفت و توسعه پیش ببرد گفت :‌ ما در پیشنهادات خود به رهبر معظم انقلاب بر زمینه های مهمی از جمله زیر بناها تاکید کرده ایم تا زیربناها از اولویت خاصی برخوردار باشد.

رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دوران پس از جنگ تصریح کرد : در آن زمان برنامه ای به عنوان سازندگی مطرح شد و در سایه همان برنامه تا نزدیک به امروز مشکلات زیربنایی نداشته ایم.

وی افزود : در آن هنگام برق، آب و گاز قطع نمی شد و خشکسالیها آسیب چندانی وارد نمی کرد چرا که در آن سالها هم چندین خشکسالی را شاهد بودیم ولی به دلیل مهار آب دچار مشکلات زیادی نمی شدیم. لذا اکنون انتظار داریم با برنامه پنجم توسعه به گونه ای عمل شود که مسائل اساسی کشور با توسعه پایدار حرکت کند و روزمره نباشد.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد : ما در صنایع دفاعی زیربناهایی را ایجاد کردیم که با همان زیربناها جمهوری اسلامی ایران امروز مقتدرترین است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: ما صنعت سد سازی، سیلوسازی، اتوبان سازی، پل سازی، بندرسازی و پالایشگاه سازی را بدست آوردیم و اجرا کردیم و در آخرین فاز پالایشگاهی، فاز دو بندرعباس را ایجاد کردیم که اگر این امورات به همان شکل ادامه می یافت امروز می توانستیم به پیشرفتهای چشمگیری در زمینه بنزین دست یابیم.

رئیس مجلس خبرگان خاطرنشان کرد : مهمترین محور برنامه پنج ساله ای که تدوین می شود باید دانایی محوری باشد و با کمک انسانهای مجرب و دانا این کشور در دنیای امروز پیش برود و این اقدام با کمک صاحبنظران مجلس و دولت در آینده ای نزدیک عملی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی دیگر از موضوعات مهم کشورمان را مسئله هسته ای برشمرد و گفت: ایران از لحاظ بین المللی مظلوم است و واضح است که کشورهای غربی بدنبال بهانه جویی و تسویه حسابهایی با انقلاب هستند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد : ایران می تواند صاحب تکنولوژی هسته ای باشد چرا که به سوی کمیابی انرژی در حرکتیم و اکنون مشاهده می شود که برخی از کشورها به انرژی ذغال سنگ بازگشته اند، ماده ای باعث تخریب منابع زیستی بشر شده است لذا حرکت به سوی انرژیهای نو و انرژی هسته ای مسئله مهمی است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: سختگیری قدرتهای بزرگ دنیا نسبت به ایران که خود به این تکنولوژی بومی دست یافته است ظلم به مردم ایران و همچنین به بشریت است و این مسئله باید طوری تنظیم شود که خطر سلاح هسته ای وجود نداشته باشد اما از این انرژی بتوان در جهت صلح آمیز استفاده کرد.

رئیس مجلس خبرگان همچنین گفت : دستیابی کشورها به این انرژی به تلاش کشورهای جهان سوم و همکاری آنان با یکدیگر منوط است و قدرتهای بزرگ که امروز با امکانات دیگران به همه چیز رسیده اند باید از ارعاب، تهدید و زورگویی دست بردارند.

وی در ادامه سخنانش به شرایط منطقه و مسئله گرجستان اشاره کرد و اظهار داشت : در قفقاز خطر رویارویی دو قدرت بزرگ هسته ای دنیا، ناتو از یک سو و روسیه از سوی دیگر پیش آمد و البته کمی آرام گرفت. لذا در حل این مسئله باید عاقلانه و مدبرانه عمل شود.

وی همچنین گفت : به خاطر مسئله ای کوچک، قدرتهای هسته ای را مقابل هم مطرح کردن نگرانیهای زیادی را ایجاد می کند و ما امیدواریم عقل بر این فضاها حاکم شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش به سالروز بازگشت آزادگان در 26 مرداد سال 1369 اشاره کرد و گفت: در این روز اسرای ایران به میهن اسلامی بازگشتند که یکی از بهترین روزهای تاریخ کشور ماست و برای من که آن زمان مسئول جنگ بودم درخشان ترین روز است.

وی افزود : در سال 67 ما قطعنامه را پذیرفته بودیم و دو سال گرفتار چانه زنی و بهانه جوییهای صدام بودیم و او تلاش می کرد قطعنامه را مخدوش کند و به این ترتیب جنگ اعصابی به راه انداخته بود به گونه ای که نامه ای را برای حضرت امام خمینی(ره) وهمچنین نامه ای را خطاب به بنده نوشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد : این ماجرا ادامه یافت و صدام می خواست بدنبال خرابیهایی که ایجاد شده و همچنین اسرای بی شماری که در ایران داشت خود را به نوعی خلاص کند، به این ترتیب به سراغ اشغال کویت رفت و در صدد بود آنچه را که نتوانسته از ایران بدست آورد در کویت به آن برسد و تصور می کرد اشغال کویت لقمه آسانی است.

خطیب جمعه تهران خاطرنشان کرد : بالاخره صدام محتوای قطعنامه را پذیرفت و مکالمات تمام شد و چند روز بعد اولین گروه آزادگان به میهن خود بازگشتند و این لحظه بسیار شیرین بود.

وی با بیان اینکه آزادگان به جریان انقلاب کمک زیادی کردند گفت: امروز این عزیزان بخشی از جامعه فعال ما هستند و مایه دلخوشی ما بشمار می روند.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش به واقعه هشتم شهریور 1360 اشاره کرد و گفت : شهید رجایی، باهنر، دستجردی و بلندیان را در توطئه ای شوم که مصدر کارهای مهمی در کشور بودند را از دست دادیم و به دلیل این فاجعه بزرگ هفته دولت در تاریخ انقلاب اسلامی تعیین شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه یاد و خاطره شهیدان دیگری همچون لاجوردی، اندرزگو، عراقی و فرزندش را که قبل از انقلاب با تمام وجود در صحنه بودند را گرامی داشت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به میلاد حضرت حجت(عج) گفت : مراسم نیمه شعبان یکی از اعیاد مهم ماست که گاهی این مراسم مخلوط با خرافات و اقداماتی ناشایست برگزار می شود که باید در جهت برگزاری درست آن بکوشیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران به آثار رکوع، سجود و تسبیح در انسان پرداخت و گفت : با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم این مسائل می تواند در روحیات مردم تاثیر بگذارد.

وی افزود: از این مسائل می توانیم در استجابت دعا، رفع غم و اندوه و استفاده از نورانیت خداوند در محیط کار و زندگیمان تاثیر بپذیریم.

رئیس مجلس خبرگان به سخنان گذشته خود در زمینه شکل گیری نظام بر محور قرآن و تاثیر عبادات و نماز اشاره کرد و گفت: حمد و تسبیح در زندگی ما و در ساخت انسانهای متعهد و صالح نقش دارد.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین تصریح کرد : اولین اثر تسبیح این است که به استجابت دعا کمک می کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت : هیچ چیز برای انسان بهتر از رضایت بین خداوند و بنده نیست زیرا این حالت بزرگترین نعمت است سعی کنیم با تفکر و خداشناسی به این حالت رضا دست یابیم چرا که در این صورت می توانیم ناراحتیها را از خود دور کنیم.