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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

المپیک بیست و نهم/

هادی ساعی به فینال راه یافت/ دومین مدال کاروان ایران قطعی شد

هادی ساعی به فینال راه یافت/ دومین مدال کاروان ایران قطعی شد

سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان در سومین حضور خود در بازیهای المپیک، برای دومین دوره پیاپی به مبارزه فینال راه یافت تا کسب دومین مدال کاروان ورزشی ایران را قطعی کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی ساعی که در رقابتهای وزن80- کیلوگرم مبارزات خود را با برتری 7 بر صفر مقابل نماینده نپال آغاز کرده بود، دور دوم "زوگو" از چین را نیز 3 بر2 شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

وی بعدازظهر امروز در بازی سوم خود مقابل "راشد احمدوف" از آذربایجان به برتری دست یافت و به بازی نهایی راه یافت. راند اول این دیدار بدون کسب امیتاز برای دو تکواندوکار خاتمه یافت. در راند دوم دو تکواندو روی ضربه همزمان یک امتیاز گرفتند تا کار به تساوی در این راند خاتمه یابد.

در راند سوم هادی ساعی روی دو حمله حریف سه امتیاز کسب کرد تا در نهایت 4 بر یک به برتری دست یافته و به دیدار پایانی راه یابد. قضاوت این دیدار را "میونگ" داور کره ای الاصل کانادابرعهده داشت.

هادی ساعی برای کسب مدال طلا باید به مصاف "سارمینتو" از ایتالیا برود که توانسته است لوپز آمریکایی را شکست دهد.

کد مطلب 736369

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